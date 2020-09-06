На Кубани в массовом ДТП погибли четверо, еще 7 человек пострадали

В Щербиновском районе Кубани в результате массового ДТП на трассе Ейск-Краснодар погибли четыре человека. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД региона, около полудня столкнулись четыре автомобиля. Причиной, по предварительной информации, стал выезд на встречку.

- Сотрудниками полиции было установлено, что один из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, вызвав цепную реакцию, - отметили в пресс-службе.

Четыре человека скончались на месте происшествия, еще семеро пострадали и доставлены в ЦРБ Ейска и Щербинского района. Среди пострадавших трое несовершеннолетних.