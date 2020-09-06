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06.09.2020 18:32
Рубрика: Культура

В Волгограде открыли памятник детям, пережившим ВОВ

Текст: Александр Гавриленко
Губернатор Андрей Бочаров тоже приехал на открытие памятника. Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров тоже приехал на открытие памятника. Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области.
Губернатор Андрей Бочаров тоже приехал на открытие памятника. Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области.

На День города в Волгограде открыли трогательную скульптуру - сталинградская девочка с плюшевым мишкой в руках. Она символизирует всех детей, переживших тяготы войны.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
В Волгограде завершили создание Александровского сада

По официальным данным, сегодня в регионе живет почти 5,5 тысячи человек, которые оставались в Сталинграде с 23 августа 1942 года, когда фашисты начали массированную бомбардировку города и вплоть до 2 февраля 1943 года, когда завершилась кровопролитная битва. Этот памятник посвящен им, а также всем детям, пережившим ужасы и лишения войны.

Автор композиции - заслуженный художник России Сергей Щербаков. Бронзовую фигуру высотой чуть более полутора метров изготовили в мастерской города Жуковского. Скульптура установлена на подготовленную площадку, которую вымостили тротуарной плиткой, а рядом посадили цветы. По словам главы региона Андрея Бочарова, благоустройство этой территории будет продолжено.

В регионах Культура Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Вторая мировая война

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