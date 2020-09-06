Пономаренко рассказал о реакции Петросяна на эвакуацию с концерта

Юморист Валерий Пономаренко, который обычно выступает со своим братом Александром, рассказал о сдержанной реакции Евгения Петросяна на эвакуацию из концертного зала "Фестивальный" в Сочи. Артистов и зрителей вывели из зала после звонка неизвестного о бомбе как раз во время выступления Петросяна.

По словам Пономаренко, Петросян и Винокур отнеслись с пониманием к происходящему, вышли на улицу и шутили.

- Я не слушал их разговор, но видел, что он там если и расстроился, то не подал виду, - передали РИА Новости слова Пономаренко.

Как ранее сообщалось, вечером 5 сентября из концертного зала "Фестивальный" в центре Сочи эвакуировали участников и зрителей международного фестиваля "Юморина-2020". Фестиваль звезд отечественного юмора и эстрады проходитс 3 по 6 сентября, в телепроекте также приняли участие Елена Воробей, Елена Степаненко, Юрий Гальцев, Сергей Дроботенко и другие.