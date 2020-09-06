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06.09.2020 14:44
Рубрика: Происшествия

Улицы Анапы превратились в реки после мощного ливня

Текст: Михаил Сухарев

В Анапе после проливного дождя на нескольких улицах и придомовых территориях образовались потоки воды. Как рассказали в ГУ МЧС Краснодарского края, поступили по меньшей мере пять сообщений о подтоплении придомовых участков.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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- Поступило сообщение о том, что в Анапе после выпадения осадков в низменных участках произошло скопление воды и подтопление 5 частных придворовых территорий. В дома вода не заходила. Осадки прекратились. На места направлена муниципальная техника для откачки воды, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По улицам течение воды напоминает реку - пешеходам сложно перейти дорогу из-за сильного течение, которое едва не сносит с ног. Ливни продолжаются в Анапе второй день. 5 сентября дожди затопили улицы Ленина, Крылова, Омелькова и Промышленную. Жители города в социальных сетях возмущаются ситуации на дорогах после ливня и считают, что отремонтированные недавно дороги с новыми ливневками сделаны неправильно.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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