В каких регионах в начале учебного года дорога в школу стала безопаснее

Семиклассник Данил Чернов из Ижевска живет неподалеку от школы №60. Он рассказывает, что вообще не помнит, чтобы съезд с Шабердинского тракта на улице первой Тверской к школе когда-нибудь ремонтировался.

- Была яма на яме, и даже проехать на велосипеде там было очень сложно, - говорит Данил. - Но сейчас - красота, только крути педали. Нам нравится. Да и жители нашего района довольны.

В этом году в программы дорожных работ, которые реализуются в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", включено более 800 объектов, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Это дороги в школы, детские сады, колледжи, досуговые центры - все те маршруты, которые необходимо сделать комфортными и безопасными для детей и их родителей.

У нас есть правила дорожного движения, коммунальные нормы, санитарные. Но ни в одном законе нет понятия - "дорога в школу". Ни ГОСТов, ни техрегламента. Об этом в один голос заявляли эксперты Общероссийского народного фронта, с которыми еще в начале этого года в "Российской газете" мы обсуждали эту проблему. Тогда была представлена "дорожная карта" ОНФ, в которой 220 дорог в школу нужно привести в порядок в этом году.

- Все эти дороги одинаково опасны для детей. Но у каждой - свои недостатки, - отметил Александр Васильев, депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ. За годы нашей работы со школьными дорогами мы определили девять основных проблем. На первом месте - недостаточное или неисправное освещение.

Корреспонденты "Российской газеты" проверили, какие дороги в школу стали безопасными к началу нового учебного года.

Кубань: убрали ямы, поставили у школ светофоры

В Краснодарском крае не хватит и недели, чтобы объехать все школы края, где в рамках нацпроекта отремонтировали дороги. Статистика такова: обновленные подъездные пути получили 42 школы, гимназии, лицеи, техникумы, музыкальный колледж и финансовый университет, а также 29 детских садов.

В Краснодаре и Новороссийске на переходах пришкольных улиц установлены новые знаки "Осторожно, дети!" и ограничение скорости (40 километров в час), и что не менее важно - наконец-то убраны ямы на подъездных путях.

В Сочи вблизи образовательных учреждений установили 54 светофора. А у школы №10, что на улице Чехова, полностью пересмотрели схему организации дорожного движения.

- До этого дорога была с выбоинами, а сейчас уложен новый асфальт и "лежачие полицейские", обустроен переход для людей с ограниченными возможностями здоровья, "освежена" разметка, - рассказала замдиректора по учебной воспитательной работе СОШ №10 Александра Забара. - Но самое главное - поставлено добротное высокое ограждение, отделяющее школьный тротуар от трассы. Конечно, дорога у нас не с интенсивным движением, но она примыкает к крупному микрорайону на улице Пасечная, напротив располагаются еще одна школа и детский сад.

Ранее родители, заезжая за детьми, ставили свои машины и "выскакивали" прямо на проезжую часть. Учитывая, что в нашей школе в две смены учатся 1680 детей, а автомобильное движение оживлено, это было крайне небезопасно. Но теперь наконец-то проблемы решены.

Волгоградская область: к школе не нужно пробираться дворами

В Волгоградской области в рамках нацпроекта идет грандиозный ремонт сразу на 21 улице, ведущей к образовательным учреждениям. Обновленные подъездные пути получат 19 школ, лицеев, гимназий, 6 детских садов, 4 колледжа и 4 филиала высших учебных заведений, а также 7 спортивных, музыкальных школ, детско-юношеских центров. В частности, в нормативное состояние приводят улицы Чебышева, Ткачева, Андреева и Университетский проспект.

- В преддверии учебного года дорожные службы привели в порядок школьные подъезды - нанесли разметку, установили знаки. К 1 сентября эта работа завершена возле всех школ и садов, - отметил Сергей Романов, активист регионального отделения ОНФ по Волгоградской области. - В целом, по данным ОНФ, дороги в Волгограде - и не только пришкольные - стали лучше.

- У нас дочка ходила раньше в школу через дворы, там и безопасность дорожного движения на приемлемом уровне, да и состояние асфальта не совсем критичное - вовсе нет такого, чтобы кто-то падал, спотыкаясь о трещины,- поделился с "РГ" волгоградец Алексей Александров. - А теперь она смело по улице шагает. И мы спокойны.

Псков: на Боровой ждут "лежачего полицейского"

В Пскове отремонтировали дорогу по улице Боровой, ведущей к детскому саду № 2, который посещают около ста ребятишек. Ранее родители малышей постоянно жаловались в мэрию на плачевное состояние тротуаров и пешеходного перехода. Но в этом году 1,9 километра улицы Боровой наконец-то привели в порядок: положили двухслойное покрытие, укрепили обочины и отремонтировали тротуары. В ближайшее время здесь появится и "лежачий полицейский". И тогда, как рассказала корреспонденту "РГ" начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, путь до садика стал не только удобным, но и безопасным.

Родителям пришлось бороться и за пешеходный переход в деревне Писковичи - по сути, это уже новый микрорайон Пскова. Прямо у трассы в нем расположены и школа, и детсад. Сначала там установили "зебру", потом "лежачих полицейских", а теперь и мигающий светофор для безопасности детей.

- А еще дорожные знаки и барьеры, - говорит председатель родительского комитета Писковской средней общеобразовательной школы Марина Руданова. - Мы очень довольны.

Дороги в школу стали безопаснее и комфортнее и в других городах региона. Так, в Острове привели в порядок улицу Пригородную, которая ведет к общеобразовательной школе № 7 имени В. Н. Пушкарева - всего-то нужно было отремонтировать 758 метров дорожного полотна. А в городе Печоры, рядом со школой-интернатом, есть улица Каштановая, которую придется хорошенько подлатать. Местные власти решили, что осилят и включили в программу ремонта 291 метр. Помимо этого, в порядок приведут съезды, расширят парковки, уложат тротуарную плитку на пешеходных дорожках.

Ижевск: до школы с ветерком на велосипеде

В Ижевске уже три года пытались решить вопрос с ремонтом подъезда к школе №60 - с Шабердинского тракта. По словам директора учебного заведения Людмилы Кунаевой, с 2017 года собирали подписи на родительских собраниях, обращались к депутатам. Благодаря нацпроекту проблему удалось решить..

- Мы счастливы! То, что мы сегодня видим - это для нас большая радость. Большое спасибо всем, кто принял участие в обустройстве дороги, - сказала Людмила Кунаева.

Рады дороге и дети - по ней они не только ходят в школу и обратно, но и в свободное от учебы время катаются на велосипедах.