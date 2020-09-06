В Сочи Петросяна и Винокура эвакуировали с концерта

Съемки международного фестиваля "Юморина-2020" в концертном зале "Фестивальный" в центре Сочи пришлось прервать вечером 5 сентября после сообщения о возможной угрозе. Правоохранители эвакуировали артистов и зрителей для проверки зала. Как написал в своем аккаунте в Instagram Владимир Винокур, участвовавший в записи концерта, выступления остановили, когда он готовился к выходу, а на сцене был Евгений Петросян.

- Вчера на фестивале, когда я готовился к выходу на площадку, на сцену вышел ведущий и попросил моего коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим причинам и уйти со сцены вместе с ним. Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас - артистов, - написал Винокур.

По его словам, ситуацию артисты и зрители восприняли с юмором, шутили, делали фотографии, вспоминали забавные случаи с концертов. В итоге, после проверки зала никаких угроз для жизни и безопасности участников и зрителей фестиваля не обнаружили и выступления продолжились.

Фестиваль звезд отечественного юмора и эстрады проходил в Сочи с 3 по 6 сентября, в телепроекте также приняли участие Елена Воробей, Елена Степаненко, Юрий Гальцев, Сергей Дроботенко и другие.