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06.09.2020 18:45
Рубрика: Экономика

Капитал вышел к людям

Граждане кратно увеличивают вложения в ценные бумаги
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Приток средств физлиц на российский фондовый рынок в этом году на фоне коронакризиса многократно перекроет показатели 2019 года, хотя тот год был несравненно более подходящим для инвестиций в ценные бумаги. Рынок быстро рос до тех пор, пока не столкнулся с обвалом в марте этого года.

В 2020 году сложилась уникальная ситуация. Ранее в периоды резких снижений на фондовом рынке клиенты перекладывались в другие инструменты, а ставки по депозитам росли, в этом году клиенты не только не забирают деньги, но и увеличивают свои вложения на фондовом рынке, отмечает руководитель отдела продаж Сбербанк Управление Активами Андрей Макаров. Депозиты под 3-4% не могут никого устроить.

Фото: iStock
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И тем не менее основные сбережения у тех, кто решился выйти на биржу, все равно остаются на счетах в банках. Так, у Сбербанка средняя первоначальная сумма взносов на ИИС (брокерские счета для физлиц, дающие право на налоговый вычет) в отделениях составляет 180 тыс. руб., в Сбербанк Онлайн - 60 тыс.; у ВТБ средний размер счета ИИС по активным клиентам (с учетом, что первые были открыты еще в 2015 году) - 410 тыс. руб.

Многие клиенты, открывавшие ИИС за последний год, искали именно альтернативу депозитам, говорит Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ. Они предпочитают инвестировать в облигации: возможность получать купонные платежи и известные сроки погашения делают облигации понятной альтернативой депозита, а благодаря гарантированному налоговому вычету (до 52 тыс. руб. в год) такая инвестиция привлекательна по сравнению с вкладом. В целом у ВТБ 36% активов на ИИС приходятся на облигации. Клиентов, использующих агрессивные спекулятивные стратегии, в том числе с производными финансовыми инструментами, меньшинство, говорит Владимир Потапов.

Если ранее в первую очередь пользовались спросом наиболее консервативные инструменты - гособлигации, еврооблигации, структурные продукты с низким риском, то сейчас спрос смещается к акциям и высокодоходным корпоративным облигациям, говорит главный инвестиционный стратег "Открытия Брокер" Константин Бушуев. "Ожидаемая дивидендная доходность корзины акций индекса Мосбиржи впервые за всю свою историю стала заметно выше доходностей рублевых облигаций и вкладов, - отмечает он. - И это фактор, который может двигать рынок выше".

В августе 42% оборота на Московской бирже пришлось на физических лиц. Их чистые покупки на бирже по итогам года могут превысить 380-400 млрд рублей, ожидает Бушуев.

Вместе с тем до реальной конкуренции между вкладами и биржей еще далеко.

Чистые покупки физических лиц на бирже по итогам года могут превысить 400 млрд рублей

Согласно данным Мосбиржи, российские физлица купили ценных бумаг за последние 12 месяцев на 294 млрд. Это рекорд, но пока еще далеко до масштабов сбережений в банках. На депозитах россияне держат 31,7 трлн рублей, из которых за последние 12 месяцев прибавилось 2,7 трлн. "Даже если сделать поправку на то, что подорожали валютные вклады плюс была капитализация процентов по рублевым, все равно получится, что наши граждане за этот период доложили на депозиты более триллиона рублей - как минимум втрое больше, чем вложили в ценные бумаги", - говорит председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

На фондовый рынок в этом году пришли 2,4 млн человек, брокерские счета есть у 6,2 млн граждан, это около 5,4% взрослого населения страны (вкладчиков - 75%). Если текущие тенденции сохранятся, то через 3 года будет можно насчитать около 30 млн частных розничных инвесторов (около четверти взрослого населения) на бирже, предполагает Салыч. "Это вполне адекватные цифры, - говорит он. - В других странах доля жителей, которые держат свои сбережения в ценных бумагах, гораздо выше. Например, в США 60% семей имеют акции или облигации на специальных пенсионных или классических брокерских счетах. Схожая картина в западноевропейских странах, например, Нидерландах, а также в Японии, которая обладает вторым по размеру в мире рынком капитала".

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С точки зрения россиянина, вклады останутся средством сбережения на короткий срок, на "черный день". А все, что инвестируется с дальним прицелом (на свою будущую пенсию, покупку дома или образование детям) - как правило, выгоднее и безопаснее держать в ценных бумагах. Акции лучше защищают деньги от инфляции и девальвации, чем депозиты или вложения в недвижимость, полагает Салыч.

Для многих людей, присматривающихся к фондовому рынку, решающее значение имеет налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), и важно, что условия их получения будут улучшаться.

Как рассказали "РГ" в Банке России, сейчас проходит межведомственное согласование проекта поправок, которые делают более привлекательным использование налоговых вычетов типа Б (освобождение доходов от налога), до сих пор менее популярных, чем вычет типа А (на взнос): максимальный размер ежегодного взноса на ИИС увеличивается с 1 млн до 3 млн рублей, инвесторам, использующим вычет типа Б, разрешается частично изымать средства, которые находятся на счете уже более трех лет, а также в случае, если человек берет ипотеку или оказался в трудной жизненной ситуации. Помимо этого рассматривается предоставление инвестору возможности открывать несколько ИИС для диверсификации его инвестиций.

Во-вторых, Минфин опубликовал проект поправок, по которым получить налоговый вычет по ИИС можно будет всего за полтора (а не четыре) месяца и только по заявлению с указанием реквизитов счета, без подачи декларации 3-НДФЛ и документов от брокера и банка.

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