Сборная России обыграла на выезде Венгрию

Новости

В Британии за сутки зафиксировано 2988 новых случаев коронавируса 22:22
Австриец провел 2 часа 30 минут в ящике с 200 килограммами льда 21:45
Более 11 тысяч российских военных вылечились от COVID-19 21:36
День письменности в Белыничи подтвердил гармонию культурных традиций Беларуси 19:52
Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера 19:25
Акция протеста в Минске завершилась 18:58
Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1" 18:43
Стартовал финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 18:25
Назван состав сборной России на матч с венграми 17:46
В Москве составили рейтинг самых необычных мостов 17:35
Зарезавший жену и пятилетнюю дочь вологжанин объяснил свой поступок 17:21
Продюсер поделился мыслями о будущем "Ворониных" после смерти Клюева 17:01
Массовая акция протеста проходит у резиденции президента Беларуси 16:56
Британские газеты опоздали с выпуском из-за демонстрантов 16:42
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале Amazon 16:33
Вышел трейлер хоррор-антологии авторов "Прочь" и "Человека-невидимки" 16:01
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса 15:50
Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур 15:50
МИД: Берлин тормозит расследование ситуации с Навальным 15:50
Стала известна дата выхода новых серий мультсериала "Первобытный" 15:34
По мотивам игры Shenmue выпустят аниме-сериал 15:22
Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси 14:58
США поставят атомный реактор на Луне 14:57
Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие технологий 14:52
Антикоронавирусный "щит" обойдется испанским школам в 8 тысяч евро в год 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
06.09.2020 21:16
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла на выезде Венгрию

Текст: Артур Нанян
Сборная России по футболу одержала вторую победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Наша команда одолела в гостях Венгрию со счетом 3:2.

По сравнению с домашней встречей с сербами Станислав Черчесов произвел сразу три перестановки: в запасе остались Юрий Жирков, Зелимхан Бакаев и Вячеслав Караваев, а с первых минут вышли Антон Миранчук, Далер Кузяев и Федор Кудряшов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
В сборной России по футболу не выявлено заболевших коронавирусом

Уже на 15-й минуте россияне открыли счет: с передачи Кузяева отличился Миранчук, у которого несколькими мгновениями ранее был прекрасный шанс забить, но полузащитник "Локомотива" промахнулся. До перерыва гости удвоили преимущество благодаря голу Магомеда Оздоева. Справедливости ради, венгры создали пару опасных моментов у ворот Антона Шунина, однако пробить динамовского вратаря они так и не смогли.

Когда уже в начале второй половины Марио Фернандес сделал счет 3:0, показалось, что интриги в этом матче не будет. Но венгры не собирались сдаваться: голы Роланда Шаллаи и Неманьи Николича позволили хозяевам сократить отставание до одного гола. И все же Россия удержала победу и вне зависимости от результата сегодняшнего матча между Сербией и Турцией останется лидером своей группы.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций 2020/2021 РГ-Фото

Главное сегодня

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине
В России завершили работу над планом восстановления экономики
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72
"Краснодар" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
"Барселона" отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон