Сборная России обыграла на выезде Венгрию

Сборная России по футболу одержала вторую победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Наша команда одолела в гостях Венгрию со счетом 3:2.

По сравнению с домашней встречей с сербами Станислав Черчесов произвел сразу три перестановки: в запасе остались Юрий Жирков, Зелимхан Бакаев и Вячеслав Караваев, а с первых минут вышли Антон Миранчук, Далер Кузяев и Федор Кудряшов.

Уже на 15-й минуте россияне открыли счет: с передачи Кузяева отличился Миранчук, у которого несколькими мгновениями ранее был прекрасный шанс забить, но полузащитник "Локомотива" промахнулся. До перерыва гости удвоили преимущество благодаря голу Магомеда Оздоева. Справедливости ради, венгры создали пару опасных моментов у ворот Антона Шунина, однако пробить динамовского вратаря они так и не смогли.

Когда уже в начале второй половины Марио Фернандес сделал счет 3:0, показалось, что интриги в этом матче не будет. Но венгры не собирались сдаваться: голы Роланда Шаллаи и Неманьи Николича позволили хозяевам сократить отставание до одного гола. И все же Россия удержала победу и вне зависимости от результата сегодняшнего матча между Сербией и Турцией останется лидером своей группы.