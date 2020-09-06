Сергей Шойгу рассказал, что НАТО имитирует удары по России

НАТО активизировали разведывательную деятельность у границ РФ и практически не скрываясь, отрабатывают различные варианты нападения на нашу страну. Как сообщил Сергей Шойгу, если в августе прошлого года у наших рубежей было проведено 87 разведывательных полетов, то уже в 2020 году их было около 120. "Обеспокоенность вызывает не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу", - подчеркнул Шойгу.
В интервью телеканалу "Россия 24" министр обороны отметил, что неприкрытая угроза демонстрируется все чаще.
"Если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", - сказал Шойгу.
Он напомнил о недавнем полете американских стратегических бомбардировщиков B52H "Летающая крепость" над Балтикой. Он напомнил, что за время проведения форума "Армия-2020" НАТО организовало крупнейшие воздушные маневры, к которым привлекалось более 50 боевых самолетов. Значительная часть полетов проводилась у российских границ.
Кроме того, министр подчеркнул, что альянс также стремится к милитаризации Черноморского региона.
Так, корабли США и союзников регулярно заходят в Черное море, НАТО развивает военную инфраструктуру своих союзников в Восточной Европе. "Модернизируются аэродромы, военно-морские базы и порты, автомобильные и железные дороги. Создаются объекты для размещения воинских формирований, склады вооружения", - сказал Шойгу.
Он констатировал, что НАТО стремится вернуться к противостоянию времен "холодной войны", а причиной этому служит позиция России, которая проводит независимую политику.
Это рассматривается Западом как вызов его лидерству.
"В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания. Ее цель - убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики России", - заявил Шойгу. Он подчеркнул, что антироссийскую риторику используют высшие должностные лица НАТО.
"Мы не заинтересованы в новой гонке вооружений. В целях снижения напряженности намерены придерживаться максимальной открытости в вопросах военной деятельности", - заявил министр.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала согласовать совместные меры, чтобы не допустить осложнения отношений, однако в НАТО такие инициативы воспринимаются негативно.