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06.09.2020 23:45
Рубрика: Власть

Угроза атаки

Сергей Шойгу рассказал, что НАТО имитирует удары по России
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу после окончания Армейских международных игр побеседовал с журналистами и дал оценку действиям блоку НАТО, который в ходе учений имитирует удары по России, впрямую угрожая безопасности страны.

НАТО активизировали разведывательную деятельность у границ РФ и практически не скрываясь, отрабатывают различные варианты нападения на нашу страну. Как сообщил Сергей Шойгу, если в августе прошлого года у наших рубежей было проведено 87 разведывательных полетов, то уже в 2020 году их было около 120. "Обеспокоенность вызывает не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу", - подчеркнул Шойгу.

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В интервью телеканалу "Россия 24" министр обороны отметил, что неприкрытая угроза демонстрируется все чаще.

"Если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", - сказал Шойгу.

Он напомнил о недавнем полете американских стратегических бомбардировщиков B52H "Летающая крепость" над Балтикой. Он напомнил, что за время проведения форума "Армия-2020" НАТО организовало крупнейшие воздушные маневры, к которым привлекалось более 50 боевых самолетов. Значительная часть полетов проводилась у российских границ.

Обеспокоенность вызывает не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу. Неприкрытая угроза со стороны блока НАТО демонстрируется все чаще

Кроме того, министр подчеркнул, что альянс также стремится к милитаризации Черноморского региона.

Так, корабли США и союзников регулярно заходят в Черное море, НАТО развивает военную инфраструктуру своих союзников в Восточной Европе. "Модернизируются аэродромы, военно-морские базы и порты, автомобильные и железные дороги. Создаются объекты для размещения воинских формирований, склады вооружения", - сказал Шойгу.

Он констатировал, что НАТО стремится вернуться к противостоянию времен "холодной войны", а причиной этому служит позиция России, которая проводит независимую политику.

Это рассматривается Западом как вызов его лидерству.

Фото: EPA-EFE/Toms Kalnins
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"В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания. Ее цель - убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики России", - заявил Шойгу. Он подчеркнул, что антироссийскую риторику используют высшие должностные лица НАТО.

"Мы не заинтересованы в новой гонке вооружений. В целях снижения напряженности намерены придерживаться максимальной открытости в вопросах военной деятельности", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала согласовать совместные меры, чтобы не допустить осложнения отношений, однако в НАТО такие инициативы воспринимаются негативно.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Международные организации НАТО Россия и НАТО

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