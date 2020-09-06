Шойгу: авиация НАТО регулярно имитирует нанесение ударов по России

Стратегические бомбардировщики НАТО начали регулярно проводить полеты для тренировки и имитации пуска ракет по целям на территории России. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Глава военного ведомства отметил, что ранее наблюдались в основном полеты разведывательной авиации, однако теперь вдоль границ России стали чаще летать ударные самолеты.

"Сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", - отметил Сергей Шойгу.

Напомним, что 31 августа над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены три неизвестных цели, которые приближались к воздушным границам страны. На их идентификацию и перехват вылетели три истребителя Су-27 Балтийского флота. Воздушными целями оказались американские стратегические бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие.

Четвертого сентября два B-52H Stratofortress вылетели с базы Фейрфорд в Великобритании. Пролетев над Нидерландами, Германией, Польшей и Украины они приблизились к Крыму на расстояние 25 километров. Одновременно рядом с побережьем российского полуострова барражировали три самолета-шпиона - британский Bombardier Global Express Sentinel R.1, а также американские RC-135 RiverJoint и P-8A Poseidon. На их перехват были отправлены четыре российских истребителя Су-27 и четыре Су-30.