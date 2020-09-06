Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72

Российские танки Т-72 будут модернизированы до модификации Т-72Б3М. Об этом на пресс-конференции по итогам Армейских игр-2020 сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, именно опыт участия в танковом биатлоне в рамках Армейских игр, дает толчок для модернизации техники. В первых таких состязаниях Россия выставила танки T-72Б1, и после специалисты предложили некоторые технические решения для улучшения характеристик и увеличения надежности боевых машин. Конкретно речь идет о подвижности, надежности и эргономике танков. С учетом модернизации появилась модификация Т-72Б3М. И теперь Минобороны планирует довести до такого уровня все имеющиеся в войсках танки Т-72.

По словам Шойгу, модификация Т-72Б3М не только не уступает зарубежным аналогам, но и в некоторых аспектах превосходит их, цитирует министра ТАСС.