Шойгу сообщил о планах НАТО по переброске войск в Польшу

Численность развернутых в Восточной Европе подразделений НАТО уже превышает 10 тысяч военнослужащих, а в скором времени дополнительные силы могут быть переброшены в Польшу. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные американские подразделения", - приводит его слова на пресс-конференции по итогам Армейских игр-2020 ТАСС.

Сергей Шойгу отметил, что наращивание группировки в Европе происходит "под предлогом необходимости "стратегического сдерживания" России".

Между тем такая политика идет в разрез с Основополагающим актом Россия-НАТО 1997 года, который обязал Североатлантический альянс не размещать "существенные боевые силы" у линии соприкосновения.

"Количество учений ОВС блока вблизи российских границ по сравнению с 2014 годом увеличилось почти в 2 раза", - добавил также министр. Причем сценарии этих учений предполагают именно создание крупных группировок на восточном фланге НАТО.