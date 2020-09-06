"Спартак" потерпел два поражения на старте нового сезона КХЛ

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает обороты. Увы, для поклонников столичного "Спартака" старт нового сезона получился безрадостным.

"Красно-белые", которыми руководит знаменитый тренер Олег Знарок, в стартовом матче регулярного чемпионата уступили ярославскому "Локомотиву" - 2:7, а до этого с футбольным счетом - 0:1 проиграли екатеринбургскому "Автомобилисту". Единственную шайбу во втором периоде забросил Михаил Мамкин.

Подводя итоги матча на пресс-конференции, наставник "красно-белых" Олег Знарок нашел и позитивные моменты в действиях своей команды:

- Это тот самый случай, когда мне жалко, что проиграли. По большому счету мы не заслужили поражения. Было очень много моментов, которые должны были реализовывать. Этих шайб нам в итоге и не хватило. Пусть где-то не повезло, но в целом самоотдачей парней доволен.

Почему "Спартак" вторую игру не может забить при игре пять на пять?

Олег Знарок: Прежде всего команда подстраивалась под тактику "Автомобилиста". Разумеется, были какие-то наработки до игры, но все испортила проблема с реализацией голевых моментов. Ведь неплохо разыгрывали большинство, но решающий бросок неточный. В матче с "Автомобилистом" игра "пять на пять" более-менее получалась. Понимаю, что физически мы еще не готовы.

Как оцените игру молодых игроков, которым вы даете много игрового времени?

Олег Знарок: Они должны показывать себя. Скажем, защитник Сериков погоду не портит. Его коллега по амплуа Соколов тоже пока неплохо выглядит, а там будет видно.

Отметим, что для екатеринбургского клуба победа стала второй в сезоне, как и для "Локомотива", который с "сухим" счетом - 2:0 обыграл "Амур".

После этой встречи ярославцы набрали четыре очка и возглавили турнирную таблицу Западной конференции.

Уже сегодня болельщиков ждет лакомое зрелище - столичное дерби "Спартак" - "Динамо".

"Бело-голубые" начали чемпионат позже других клубов, уступив в выездном поединке омскому "Авангарду" - 1:2.

В составе "ястребов" отличились Сергей Шумаков и Рид Буше. У гостей единственная шайба на счету Владимира Брюквина.

Главный тренер ХК "Динамо" Владимир Крикунов был разочарован результатом, о чем сообщил журналистам:

- Элементарно прозевали начало матча, заработали удаление и пропустили быстрый гол. Хотя предупреждали игроков, что проиграли первый период этому сопернику в контрольном матче 2:5. И второй гол тоже пропустили в меньшинстве, немного неправильно сработали. В целом играли неплохо, но не хватает физики первому звену. Будем работать дальше. У нас на подходе два основных игрока, нормально все будет. С возвращением Линдберга и Пулккинена у нас будет второе звено, которое будет почти равноценным первому. Наши лидеры мало времени на подготовку потратили, больше лечились. Но ничего - время все лечит.

Тем временем в Национальной хоккейной лиге определились полуфинальные пары Кубка Стэнли в Восточной и Западной конференции.

В сегодняшнем столичном дерби хоккеисты "Динамо" и "Спартака" постараются прервать череду неудач в регулярном чемпионате

На Востоке клуб "Филадельфия Флайерз" уступил "Нью-Йорк Айлендерс" в седьмом матче серии плей-офф НХЛ. "Островитяне" не только победили во встрече со счетом 4:0, но и добились успеха в серии с общим счетом 4:3. За выход в финал "Айлендерс" поспорит с "Тампой-Бэй Лайтнинг".

Что касается команд Запада, то за главный трофей НХЛ борьбу продолжит клуб "Вегас Голден Найтс", одолевший "Ванкувер Кэнакс" в седьмом матче серии - 3:0.

Их следующим соперником станет "Даллас Старз", в составе которого блистает Александр Радулов.