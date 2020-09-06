Новости

В Британии за сутки зафиксировано 2988 новых случаев коронавируса 22:22
Австриец провел 2 часа 30 минут в ящике с 200 килограммами льда 21:45
Более 11 тысяч российских военных вылечились от COVID-19 21:36
День письменности в Белыничи подтвердил гармонию культурных традиций Беларуси 19:52
Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера 19:25
Акция протеста в Минске завершилась 18:58
Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1" 18:43
Стартовал финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 18:25
Назван состав сборной России на матч с венграми 17:46
В Москве составили рейтинг самых необычных мостов 17:35
Зарезавший жену и пятилетнюю дочь вологжанин объяснил свой поступок 17:21
Продюсер поделился мыслями о будущем "Ворониных" после смерти Клюева 17:01
Массовая акция протеста проходит у резиденции президента Беларуси 16:56
Британские газеты опоздали с выпуском из-за демонстрантов 16:42
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале Amazon 16:33
Вышел трейлер хоррор-антологии авторов "Прочь" и "Человека-невидимки" 16:01
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса 15:50
Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур 15:50
МИД: Берлин тормозит расследование ситуации с Навальным 15:50
Стала известна дата выхода новых серий мультсериала "Первобытный" 15:34
По мотивам игры Shenmue выпустят аниме-сериал 15:22
Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси 14:58
США поставят атомный реактор на Луне 14:57
Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие технологий 14:52
Антикоронавирусный "щит" обойдется испанским школам в 8 тысяч евро в год 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
06.09.2020 21:41
Рубрика: Общество

Робот в помощь

Онкохирурги дали сеанс совместной "игры"
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Всегда считалось, что онкология - это прежде всего хирургия. Однако с развитием этого направления золотым стандартом становится комплексное лечение с использованием современных технологий, что позволяет сделать хирургическое лечение более щадящим, а результаты - эффективными.

Опытом проведения операций на самом современном уровне в эти дни делились лучшие онкохирурги России, Японии и Кореи. Причем трансляция операций из Токио и Москвы шла в режиме онлайн параллельно и участники международной конференции "Инновационная онкология" могли наблюдать и учиться у мэтров мировой онкохирургии.

Для врачей введены премии за раннее выявление онкологии

- Мы пригласили ведущих мировых экспертов в области лечения наиболее сложной локализации рака - это пищевод и желудок, - пояснил замдиректора по научной и лечебной работе НМИЦ онкологии имени Блохина Павел Кононец. - Мы посмотрели различные варианты операций, в том числе с использованием наиболее современных роботических комплексов, как DaVinci. Форум так и называется - инновационная онкология. И его задача - собрать воедино то, что есть на сегодняшний день, и осветить то, что будет в самом ближайшем будущем.

К слову, к трансляциям операций и сессиям форума подключилось более пятисот медицинских учреждений из 140 городов России и стран СНГ. Это - отличная школа для врачей.

Сейчас в онкохирургии все шире применяются малоинвазивные технологии. Если говорить простым языком, все манипуляции проводятся через минимальные разрезы - и это, с одной стороны, нетравматично для пациента, а с другой, уровень используемой техники таков, что позволяет тщательно, шаг за шагом, удалять опухоль, добиваясь хорошего результата. При помощи этих технологий успешно пролечены уже сотни пациентов.

Современные роботизированные технологии позволяют тщатель но, шаг за шагом, и с минимальной травматичностью для больного удалять злокачественные образования

Пока активно использовать роботический комплекс могут позволить себе немногие российские клиники. Это связано прежде всего с финансовыми вопросами - такая техника очень дорогая.

Но в рамках нацпроекта "Здравоохранение" выделена отдельная программа по развитию онкологической помощи. И помимо развития ранней диагностики, создания доступной системы диспансерного наблюдения за такими больными, конечно, предусмотрено и развитие высокотехнологичных методов лечения.

Фото: iStock
Онколог объяснила, какие симптомы требуют срочного обращения к врачу

"Все больше помощи приходит со стороны государства в виде квот на роботизированную хирургию. Надеемся, что в ближайшие годы мы встанем на твердые рельсы малоинвазивной и роботической хирургии", - отметил Павел Кононец.

- Я демонстрировал определенную школу открытых операций на пищеводе, хорошо отработанных, - это операция Льюиса, - пояснил глава НМИЦ онкологии имени Блохина, академик РАН Иван Стилиди. - Этот метод используется, когда нужны радикальность, полноценность хирургического вмешательства. Мой коллега из Японии, профессор Такео Фуджита, представлял опыт новых технологий, роботизированной хирургии, с использованием самой современной техники.

Онкохирурги работали каждый в своем ключе, каждый показал свои собственные секреты и наработки. Это сотрудничество будет обязательно развиваться, сказал Стилиди.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

Главное сегодня

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине
В России завершили работу над планом восстановления экономики
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете