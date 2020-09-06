Всегда считалось, что онкология - это прежде всего хирургия. Однако с развитием этого направления золотым стандартом становится комплексное лечение с использованием современных технологий, что позволяет сделать хирургическое лечение более щадящим, а результаты - эффективными.

Опытом проведения операций на самом современном уровне в эти дни делились лучшие онкохирурги России, Японии и Кореи. Причем трансляция операций из Токио и Москвы шла в режиме онлайн параллельно и участники международной конференции "Инновационная онкология" могли наблюдать и учиться у мэтров мировой онкохирургии.

- Мы пригласили ведущих мировых экспертов в области лечения наиболее сложной локализации рака - это пищевод и желудок, - пояснил замдиректора по научной и лечебной работе НМИЦ онкологии имени Блохина Павел Кононец. - Мы посмотрели различные варианты операций, в том числе с использованием наиболее современных роботических комплексов, как DaVinci. Форум так и называется - инновационная онкология. И его задача - собрать воедино то, что есть на сегодняшний день, и осветить то, что будет в самом ближайшем будущем.

К слову, к трансляциям операций и сессиям форума подключилось более пятисот медицинских учреждений из 140 городов России и стран СНГ. Это - отличная школа для врачей.

Сейчас в онкохирургии все шире применяются малоинвазивные технологии. Если говорить простым языком, все манипуляции проводятся через минимальные разрезы - и это, с одной стороны, нетравматично для пациента, а с другой, уровень используемой техники таков, что позволяет тщательно, шаг за шагом, удалять опухоль, добиваясь хорошего результата. При помощи этих технологий успешно пролечены уже сотни пациентов.

Современные роботизированные технологии позволяют тщатель но, шаг за шагом, и с минимальной травматичностью для больного удалять злокачественные образования

Пока активно использовать роботический комплекс могут позволить себе немногие российские клиники. Это связано прежде всего с финансовыми вопросами - такая техника очень дорогая.

Но в рамках нацпроекта "Здравоохранение" выделена отдельная программа по развитию онкологической помощи. И помимо развития ранней диагностики, создания доступной системы диспансерного наблюдения за такими больными, конечно, предусмотрено и развитие высокотехнологичных методов лечения.

"Все больше помощи приходит со стороны государства в виде квот на роботизированную хирургию. Надеемся, что в ближайшие годы мы встанем на твердые рельсы малоинвазивной и роботической хирургии", - отметил Павел Кононец.

- Я демонстрировал определенную школу открытых операций на пищеводе, хорошо отработанных, - это операция Льюиса, - пояснил глава НМИЦ онкологии имени Блохина, академик РАН Иван Стилиди. - Этот метод используется, когда нужны радикальность, полноценность хирургического вмешательства. Мой коллега из Японии, профессор Такео Фуджита, представлял опыт новых технологий, роботизированной хирургии, с использованием самой современной техники.

Онкохирурги работали каждый в своем ключе, каждый показал свои собственные секреты и наработки. Это сотрудничество будет обязательно развиваться, сказал Стилиди.