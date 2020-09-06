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Стала известна дата выхода новых серий мультсериала "Первобытный"

Новости
    06.09.2020, 15:34
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Заключительные пять серий первого сезона мультсериала "Первобытный" (Primal) выйдут на канале Adult Swim уже четвертого октября, сообщает Collider.

Фото: youtube.com/ GameSpot Trailers
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На этом создатели пообещали не останавливаться и гарантировали зрителям второй сезон из десяти эпизодов, выход которых намечен на 2021 год.

Напомним, премьера сериала, созданного Геннадием Тартаковским, многократным обладателем премии "Эмми" и режиссером таких крупных анимационных проектов, как "Самурай Джек", "Монстры на каникулах", "Звездные войны: Война клонов" и "Лаборатория Декстера", состоялась в октябре прошлого года. Тогда были показаны пять пилотных серий.

Картина повествует об истории пещерного человека, завязавшего дружбу с динозавром. Невероятная дружба становится единственной надеждой на выживание в жестоком, первобытном мире.

Отличительная черта сериала заключается в практическом отсутствии диалогов, что компенсируется визуальными эффектами, передающими эмоциональную связь.

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