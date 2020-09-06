Стала известна дата выхода новых серий мультсериала "Первобытный"

Заключительные пять серий первого сезона мультсериала "Первобытный" (Primal) выйдут на канале Adult Swim уже четвертого октября, сообщает Collider.

На этом создатели пообещали не останавливаться и гарантировали зрителям второй сезон из десяти эпизодов, выход которых намечен на 2021 год.

Напомним, премьера сериала, созданного Геннадием Тартаковским, многократным обладателем премии "Эмми" и режиссером таких крупных анимационных проектов, как "Самурай Джек", "Монстры на каникулах", "Звездные войны: Война клонов" и "Лаборатория Декстера", состоялась в октябре прошлого года. Тогда были показаны пять пилотных серий.

Картина повествует об истории пещерного человека, завязавшего дружбу с динозавром. Невероятная дружба становится единственной надеждой на выживание в жестоком, первобытном мире.

Отличительная черта сериала заключается в практическом отсутствии диалогов, что компенсируется визуальными эффектами, передающими эмоциональную связь.