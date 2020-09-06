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06.09.2020 23:20
Рубрика: Спорт

Заиграют по новой

Стали известны составы групп элитного раунда турнира
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
На прошлой неделе состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России по футболу-2020/21. Нынешний розыгрыш турнира проходит по новому регламенту.

Согласно новому формату вместо стадии 1/32 и 1/16 финала будут сформированы десять групп по три команды. В каждой из них будет по одному представителю Премьер-лиги, Футбольной национальной лиги (второй по рангу дивизион), и Профессиональной футбольной лиги. Десять сильнейших из ФНЛ стали известны по итогам 1/64 финала, а ПФЛ - по итогам стадий 1/256 и 1/128. В 1/8 финала выйдут десять сильнейших клубов.Полностью список групп выглядит следующим образом.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Группа 1: "Волга", "Велес" (Москва), "Урал" (Екатеринбург).

Группа 2: "Родина" (Москва), "Енисей" (Красноярск), "Спартак" (Москва).

Группа 3: "Салют" (Белгород), "Текстильщик" (Иваново), "Арсенал" (Тула).

Группа 4: "Ленинградец" (Ленинградская область), "Чертаново" (Москва), "Уфа".

Группа 5: "Зенит" (Иркутск), "Нижний Новгород", "Химки".

Группа 6: "Знамя" (Ногинск), "Шинник" (Ярославль), "Ахмат" (Грозный).

Группа 7: "Динамо" (Ставрополь), "Крылья Советов" (Самара), "Ротор" (Волгоград).

Группа 8: "Звезда" (Пермь), "Оренбург", "Сочи".

Группа 9: "Черноморец" (Новороссийск), "СКА-Хабаровск", "Рубин" (Казань).

Группа 10: "Машук-КМВ" (Пятигорск), "Динамо" (Брянск), "Тамбов".

Важно отметить, что участники еврокубков от России ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Ростов", ЦСКА и "Динамо") не примут участия в групповом этапе. Они стартуют с 1/8 финала и будут хозяевами полей в своих парах. В отличие от предыдущих розыгрышей Кубка, с 1/8 не составляется турнирная сетка.

В 1/8, четвертьфинале и полуфинале пары клубов определяются в жеребьевках. На всех стадиях, если основное время матча закончится вничью, овертайма не будет, а итог встречи определяется с помощью серии пенальти.

Спорт Футбол Кубок России

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