Новости

Акция протеста в Минске завершилась 18:58
Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1" 18:43
Стартовал финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 18:25
Назван состав сборной России на матч с венграми 17:46
В Москве составили рейтинг самых необычных мостов 17:35
Зарезавший жену и пятилетнюю дочь вологжанин объяснил свой поступок 17:21
Продюсер поделился мыслями о будущем "Ворониных" после смерти Клюева 17:01
Массовая акция протеста проходит у резиденции президента Беларуси 16:56
Британские газеты опоздали с выпуском из-за демонстрантов 16:42
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале Amazon 16:33
Вышел трейлер хоррор-антологии авторов "Прочь" и "Человека-невидимки" 16:01
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса 15:50
Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур 15:50
МИД: Берлин тормозит расследование ситуации с Навальным 15:50
Стала известна дата выхода новых серий мультсериала "Первобытный" 15:34
По мотивам игры Shenmue выпустят аниме-сериал 15:22
Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси 14:58
США поставят атомный реактор на Луне 14:57
Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие технологий 14:52
Антикоронавирусный "щит" обойдется испанским школам в 8 тысяч евро в год 14:50
В Японии ждут самый сильный тайфун за полвека 14:35
Михаил Ефремов считает, что ему дадут восемь лет колонии 14:34
Месси прошел тест на коронавирус дома 14:32
Петербургский музыкант исполнил 42-часовую импровизацию на пианино 14:28
Корабли ВМФ России и ВМС Индии завершили учения Indra Navy-2020 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
06.09.2020 18:25
Рубрика: Общество

Стартовал финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia

Текст: Елена Манукиян

Дан старт финалу VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)-2020", в рамках которого до 21 сентября за звание лучших в своей сфере деятельности будут бороться студенты со всей страны.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уральцы-победители WorldSkills рассказали о карьере после чемпионатов

Планируется, что всего в национальном первенстве выступят 2800 человек в возрасте до 22 лет, что почти в 2 раза больше чем в прошлом и в четыре раза больше чем в позапрошлом году. В этот раз организаторами мероприятия выступили Минпросвещения, правительство Кузбасса, Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив". Участников приветствовал глава правительства Михаил Мишустин, который подчеркнул, что впервые финал состоится в очно-дистанционном формате и будет самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире. Премьер-министр пожелал каждому успехов, приятного общения, новых знаний и побед!

"Экономическое развитие страны на современном этапе невозможно без внедрения инноваций, создания высокотехнологичных рабочих мест, освоения новых компетенций. Но главную роль в этих процессах, безусловно, играют люди - грамотные, увлеченные, творчески настроенные специалисты, любящие и знающие свое дело. Именно таких людей объединяет российское движение "Молодые профессионалы", - сказал он.

Финал Национального чемпионата пройдет по 210 компетенциям, которые соответствуют семи блокам профессий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии, творчество и дизайн, сфера услуг, транспорт и логистика, образование. Работы конкурсантов будут оцениваться экспертами в домашнем регионе либо удаленно с помощью средств визуального контроля. Деловая программа пройдет в форме вебинаров и онлайн-дискуссий.

Общество Образование

Главное сегодня

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине
В России завершили работу над планом восстановления экономики
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете