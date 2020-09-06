Стартовал финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia

Дан старт финалу VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)-2020", в рамках которого до 21 сентября за звание лучших в своей сфере деятельности будут бороться студенты со всей страны.

Планируется, что всего в национальном первенстве выступят 2800 человек в возрасте до 22 лет, что почти в 2 раза больше чем в прошлом и в четыре раза больше чем в позапрошлом году. В этот раз организаторами мероприятия выступили Минпросвещения, правительство Кузбасса, Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив". Участников приветствовал глава правительства Михаил Мишустин, который подчеркнул, что впервые финал состоится в очно-дистанционном формате и будет самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире. Премьер-министр пожелал каждому успехов, приятного общения, новых знаний и побед!

"Экономическое развитие страны на современном этапе невозможно без внедрения инноваций, создания высокотехнологичных рабочих мест, освоения новых компетенций. Но главную роль в этих процессах, безусловно, играют люди - грамотные, увлеченные, творчески настроенные специалисты, любящие и знающие свое дело. Именно таких людей объединяет российское движение "Молодые профессионалы", - сказал он.

Финал Национального чемпионата пройдет по 210 компетенциям, которые соответствуют семи блокам профессий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии, творчество и дизайн, сфера услуг, транспорт и логистика, образование. Работы конкурсантов будут оцениваться экспертами в домашнем регионе либо удаленно с помощью средств визуального контроля. Деловая программа пройдет в форме вебинаров и онлайн-дискуссий.