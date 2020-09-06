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06.09.2020 10:10
Рубрика: В мире

Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

Текст: Александр Гасюк

Турция приступила к наращиванию войск на сухопутном участке границы с Грецией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое информационное агентство IHA ("Ихлас"), в приграничную с северной Грецией провинцию Эдрин выдвинулись два конвоя с бронетехникой.

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В частности, по данным СМИ, из района Хатай на границе с Сирией в сторону Греции по железной дороге перебрасываются около 40 танков. Сообщается, что такую информацию IHA предоставили военные источники. Данные сведения подтвердила турецкая газета Cumhuriyet.

Напомним, что в августе греко-турецкие отношения резко обострились из-за территориального спора в Восточном Средиземноморье. Турция, приступив к началу сейсмических исследований в районе греческого острова Кастелоризо в целях последующей добычи здесь углеводородов, грубо нарушает суверенитет Греции и нормы международного права, заявили в Афинах.

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После обмена прямыми военными угрозами обе стороны приступили к проведению учений в регионе. Греция также привела свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность и приступила к разработке санкций ЕС против Анкары. Тем временем Германия взяла на себя роль посредника между сторонами с целью снижения градуса напряженности в регионе. В НАТО, членами которой являются Греция и Турция, в экстренном порядке начали переговоры о выработке "механизма деконфликтинга" между ними.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ужесточает риторику. Как передает Euronews, в минувшую субботу турецкий лидер в очередной раз открыто пригрозил Афинам.

"Либо они поймут язык политики и дипломатии, либо на поле через болезненный опыт", - сказал Эрдоган.

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