Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Американские исследователи из Дартмутского колледжа и эксперты Национального бюро экономических исследований выяснили, что особые сложности и трудности человек начинает испытывать в возрасте 47-48 лет.

Кроме того, оказалось, что россияне, а также жители Китая и Мексики, ощущают себя "несчастными" раньше остальных - в 43 года. Такую закономерность эксперты объяснили биохимическими процессами, гормональным фоном и общим старением организма, пояснив, что уровень образования, статус человека, семейное положение, страна проживания значения не имеют.

Исследователи из США отметили, что примерно к 65 годам человек вновь ощущает себя счастливым и удовлетворенным жизнью. Причем пика данное состояние достигает к 80 годам. Подобное человек также ощущает в 18-20 лет.