Утечка: Sony разрабатывает новую часть Uncharted с новым главным героем

Компания Sony до сих пор держит большую часть информации о PlayStation 5 в секрете - официально до сих пор не названы ни точная дата выхода, ни цена, ни стартовая линейка игр.

И чем дольше японцы хранят молчание, тем больше утечек и спекулятивных слухов просачивается в Сеть.

Так, например, на Reddit одним из пользователей опубликована информация о том, что в разработке находится новая часть Uncharted.

Сообщается, что Нейтан Дрейк, чья история была красиво завершена в Thief's End, не будет задействован в готовящемся проекте - главным героем будет его наставник - Виктор Салливан. События будут разворачиваться на Карибах в 80-х, когда "Салли" был в самом расцвете сил.

Отдельно отмечается, что производством занимается не Naughty Dog (все равно оказывающая определенную менторскую помощь), а новая студия при поддержке Guerrilla Games (создатели Horizon Zero Dawn и серии Killzone) и Sucker Punch Productions (авторы Ghost of Tsushima и серии Infamous). Автор поста утверждает, что сам он трудится в SP Productions, поэтому и обладает внутренней информацией.

Геймплейно игра, по словам инсайдера, должна быть более открытой и масштабной, чем номерные выпуски Uncharted - по островам Карибского бассейна можно будет свободно перемещаться на гидроплане, а продолжительность увеличится по сравнению The Lost Legacy.

Датой релиза называется конец 2021 - начало 2022 года - якобы, из-за насыщенной стартовой линейки Sony планирует попридержать такой козырь.

Проверить все эти данные на достоверность, по крайней мере, на данном этапе, не представляется возможным, но думать, что Sony навсегда предаст забвению одну из своих флагманских франшиз PlayStation, тоже не хочется.