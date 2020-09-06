В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов

В Красноярском крае предотвращен взрыв в школе, подозреваемый подросток задержан и признал вину, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным СК, 15-летнего жителя Минусинского района, подозревают сразу по нескольким статьям УК - о приготовлении к теракту, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, незаконном хранении и переноске взрывных устройств, а также незаконном изготовлении взрывных устройств. По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе. С этой целью подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. По данным СК РФ, свои преступные действия подросток не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ. Во время допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Перед этим ФСБ сообщила о том, что в разных регионах России задержаны 13 человек, готовившие преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах​​​.

Центр общественных связей ФСБ распространил кадры задержания двух молодых людей по разным адресам. Судя по кадрам оперативного видео, один из задержанных - школьник, который дома изготавливал самодельные бомбы. Оперативники спрашивают его о содержании коробок и рукописных инструкций. Потом сотрудники достают его школьный альбом, в котором многие фотографии одноклассников перечеркнуты. Показана также переписка между собой "подрывников" на экране телефона, которую они вели в закрытом чате.

Показаны уже изготовленные четыре металлических самодельных взрывных устройства. Кроме того, во время обысков у других задержанных были обнаружены пистолеты, кастеты, иные материалы и подробные инструкции по созданию самодельных бомб.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, задержанные планировали серию терактов в разных регионах России и, в частности, в Красноярском крае. Как отметили в ЦОС ФСБ, преступные планы предполагаемых террористов подтверждены изъятыми личными дневниками и мобильными телефонами, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, а также схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей.

По информации, полученной "РГ", на эту законспирированную сеть сотрудники ФСБ вышли еще несколько месяцев назад и следили за всеми участниками. Как рассказали в спецслужбе, "бомбисты" склоняли к совершению терактов и других интернет-пользователей. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.

В квартирах задержанных изъято 4 готовых к применению СВУ с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.