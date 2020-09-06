В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 10 и более градусов

Лето, перешагнувшее в центре европейской территории через временной рубеж, на следующей неделе все-таки начнет уступать место осени.

- В выходные у нас замечательная погода, комфортная, летняя. Температура с 1 сентября держится в диапазоне плюс 22-25 градусов. И в воскресенье в столичном регионе сохранится летняя погода - будет до 25 тепла и солнечно, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник в Москве и области небо уже начнет затягивать тучами, но сохранится еще очень теплая погода. А вот со вторника циркуляция воздуха изменится, подует северный ветер и начнутся дожди. Температура понизится сразу на 6-7 градусов, но все равно еще будет выше климатической нормы. "Не на пять градусов, как в начале месяца, а на два выше нормы", - уточнил синоптик. Днем будет не выше плюс 19 градусов.

А дальше начнется постепенное понижение температуры примерно на один градус в день. В среду и четверг будет облачно, местами пройдут дожди. К пятнице дневные температуры придут к климатической норме и составят 15-16 градусов. По сравнению с концом предыдущей недели температура понизится на 10 с лишним градусов.

Ночи будут прохладными - в пределах плюс 10 и ниже градусов.

"Конечно, только недавно было лето, и нам кажется, что это совсем холодно. Но мы живем на 55-й параллели, и в сентябре именно такие ночи и должны быть. А то и еще холоднее", - отметил Вильфанд. При этом он напомнил, что за последние годы сентябрь стал значительно теплее. А холодное время года постепенно сокращается.