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06.09.2020 14:35
Рубрика: В мире

В Японии ждут самый сильный тайфун за полвека

Текст: Константин Волков

Японское метеорологическое агентство предупреждает, что на остров Кюсю на юго-западе страны надвигается супертайфун "Хайшен". В настоящее время он движется со скоростью 30 км/ч, а порывы ветра достигают 234 км/ч. На острове Окинава, которого ураган достиг утром 6 сентября, была зафиксирована скорость ветра 182,5 км/ч.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Ожидается, что в южных районах Кюсю до 6 утра понедельника (24:00 Мск) может выпасть 600 миллиметров осадков. Метеорологи сравнивают "Хайшен" с разрушительным супертайфуном Вери, принесшим масштабные разрушения в Японию в сентябре 1959 года.

Предписание об эвакуации выдано уже более чем 200 тысячам человек в префектурах Окинава, Кагосима, Нагасаки, Кумамото. Приостановлено движение поездов и полеты самолетов в районе прохождения тайфуна. Ожидаются рекордно высокие приливные волны, что угрожает прибрежным строениям.

Как предполагается, пройдя над островом Кюсю, тайфун направится по направлению к Пусану в Южной Корее. Ожидается, что "Хайшен" достигнет побережья Южной Кореи 7 сентября. Это будет уже второй ураган за последние дни, ранее над Корейским полуостровом прошел тайфун "Майсак", принесший значительные разрушения в Южной Корее, КНДР и российском Приморье.

В мире Восточная Азия Япония

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