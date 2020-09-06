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06.09.2020 16:06
Рубрика: В мире

В Италии открылся восстановленный на средства России дворец

Текст: Нива Миракян (Рим)
В Аквиле состоялась торжественная церемония передачи городу дворца Ардингелли, отреставрированного за счет России после разрушительного землетрясения 2009 года. 30 октября в возрожденном здании начнет работу филиал римского музея современного искусства MAXXI.
Фото: пресс-служба Посольства РФ в Италии Фото: пресс-служба Посольства РФ в Италии
Фото: пресс-служба Посольства РФ в Италии

Во время саммита Группы восьми, прошедшего в Аквиле сразу после трагедии, итальянские власти обратились к мировым лидерам за помощью в восстановлении разрушенных стихией исторических памятников. Россия одной из первых откликнулась на этот призыв, полностью выполнив все взятые на себя обязательства по восстановлению Церкви Святого Григория Великого начала XVI века, от которой оставалась лишь алтарная часть, и дворца в стиле барокко, построенного для аристократической семьи Ардингелли в 1732-1742 годах по проекту итальянского архитектора Доменико Фонтана.

Фото: twitter.com/ExpatBelgium
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"Россия незамедлительно протянула Италии руку помощи, когда в апреле 2009 года серия мощных подземных толчков унесла более 300 человеческих жизней, нанесла серьезный ущерб городу и его окрестностям, разрушила многие памятники архитектуры и культуры. В Аквилу были направлены лучшие российские спасатели. Правительство выделило 9 млн евро для восстановления двух значимых историко-архитектурных объектов - дворца Ардингелли и Церкви Святого Григория Великого", - говорится в обращении Посла России в Италии Сергея Разова, которое огласили представители дипмиссии.

Стену обновленного здания украсила памятная таблица на русском и итальянском языках.

По словам Сергея Разова, благодаря этому проекту, являющемуся символом дружбы между двумя странами, "в Италии появится еще одна площадка, которая откроет свои двери для современных и талантливых российских художников".

Церемонию открытия посетили президент области Абруццо Марко Марсильо, мэр Аквилы Пьерлуиджи Бьонди, замминистра культуры Анна Лаура Оррико и президент фонда MAXXI Джованна Меландри. Губернатор Марсильо со своей стороны попросил передать благодарность президенту и правительству России за выделенные на восстановление дворца средства, выразив надежду, что фонд MAXXI сможет "принимать в гостях российских художников".

Эта задумка уже начинает потихоньку воплощаться в жизнь - в первую после открытия музея в выставку войдут произведения молодой российской художницы Анастасии Потемкиной. Как ожидается, 30 октября филиал MAXXI во дворце Ардингелли будет открыт при участии министра культуры Италии Дарио Франческини и Посла России в Италия Сергея Разова.

Дворец Ардингелли до реставрации. Фото: пресс-служба Посольства РФ в Италии

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