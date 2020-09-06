В Калифорнии из-за лесного пожара объявили эвакуацию

Лесной пожар распространился более чем на 100 гектаров и приближается к населенному пункту Алпайн в американском штате Калифорния. Жители уже получили предупреждение об эвакуации, сообщается в Twitter службы национального леса Кливленда.

"Существует угроза населению в районе Карвеакра. Быстрому распространению огня способствует скорость ветра", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сообщается, что к месту возгорания оперативно прибывают пожарные службы, в тушении огня задействованы в том числе и авиационные подразделения.