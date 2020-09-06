Новости

Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации 23:40
В Британии за сутки зафиксировано 2988 новых случаев коронавируса 22:22
Австриец провел 2 часа 30 минут в ящике с 200 килограммами льда 21:45
Более 11 тысяч российских военных вылечились от COVID-19 21:36
День письменности в Белыничи подтвердил гармонию культурных традиций Беларуси 19:52
Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера 19:25
Акция протеста в Минске завершилась 18:58
Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1" 18:43
Стартовал финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 18:25
Назван состав сборной России на матч с венграми 17:46
В Москве составили рейтинг самых необычных мостов 17:35
Зарезавший жену и пятилетнюю дочь вологжанин объяснил свой поступок 17:21
Продюсер поделился мыслями о будущем "Ворониных" после смерти Клюева 17:01
Массовая акция протеста проходит у резиденции президента Беларуси 16:56
Британские газеты опоздали с выпуском из-за демонстрантов 16:42
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале Amazon 16:33
Вышел трейлер хоррор-антологии авторов "Прочь" и "Человека-невидимки" 16:01
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса 15:50
Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур 15:50
МИД: Берлин тормозит расследование ситуации с Навальным 15:50
Стала известна дата выхода новых серий мультсериала "Первобытный" 15:34
По мотивам игры Shenmue выпустят аниме-сериал 15:22
Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси 14:58
США поставят атомный реактор на Луне 14:57
Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие технологий 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
06.09.2020 22:50
Рубрика: В мире

Лорды в стекле и стали

Британский парламент станет прозрачным
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом. Оно будет служить временным домом для депутатов, пока Вестминстерский дворец будет закрыт на реконструкцию.
В такой футуристичной стеклянной конструкции британским парламентариям предлагают заседать, пока Вестминстер закроют на реконструкцию. Фото: @designmarvels/ twitter.com В такой футуристичной стеклянной конструкции британским парламентариям предлагают заседать, пока Вестминстер закроют на реконструкцию. Фото: @designmarvels/ twitter.com
В такой футуристичной стеклянной конструкции британским парламентариям предлагают заседать, пока Вестминстер закроют на реконструкцию. Фото: @designmarvels/ twitter.com

Напомним, что на сегодняшний день британские парламентарии заседают в неоготическом здании на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстере. До 1529 года этот дворец служил столичной резиденцией английских королей, а в последние почти 500 лет в нем располагается парламент. За это время он один раз горел, неоднократно ремонтировался. Последний раз масштабные реставрационные работы в нем проводились после бомбардировок немецкой авиацией во время Второй мировой войны и закончились в 1950 году. По словам Ричарда Уэра, директора рассчитанной на 50 миллионов фунтов стерлингов в год программы реставрации и обновления дворца, благодаря ей здание удается лишь поддерживать в рабочем состоянии. В 2014 году он сообщил изданию The Daily Telegraph, что без капитального ремонта дворец может сгореть во второй раз. "Чем больше все устаревает, тем выше шансы на масштабный кризис. Один раз он уже сгорел", - напомнил Уэр.

Великобританию избавят от традиционных частных садиков и оград

Однако, пока в этом здании, насчитывающем 1100 помещений, 100 лестниц и 5 километров коридоров, работает одно из крупнейших законодательных собраний в мире, найти время и возможность для обновления сложно. Поэтому, рассмотрев все предложения - от многолетнего постепенного косметического ремонта, который только ухудшит общее состояние здания, до масштабной реконструкции с предварительным переносом парламента в другое здание, депутаты остановились на последнем. Оставалось только найти свободное здание, которое вместит 650 депутатов палаты общин и 789 лордов, а также весь аппарат. Задача эта не из легких, и еще несколько лет назад ходили слухи, что парламент переедет в Манчестер. Или же предлагалось построить для законодателей новое здание. В отчете, представленном парламентариям, говорилось, что этот вариант будет более дорогим в краткосрочной перспективе из-за затрат на поиск нового участка и строительных работ, но в долгосрочной перспективе он может оказаться дешевле и позволит сделать более фундаментальный ремонт. План встретил одобрение британских депутатов, и вот на днях известный архитектор лорд Норман Фостер обнародовал проект строительства необычного здания всего в 400 метрах от Вестминстерского дворца.

По данным издания The Daily Mail, это будет сборная конструкция из бронированного стекла и стали в стиле футуризм. Проект, над которым Фостер работает вместе с застройщиком сэром Джоном Ритблатом, будет включать 650 депутатских офисов, переговорные, столовые и, главное, копию старого зала пленарных заседаний палаты общин. Это немаловажная деталь, ведь в большинстве парламентов мира залы заседаний напоминают учебный класс, подкову или полукруг, а в Британии - еще со времен противостояния тори и вигов - сохраняется строение "Скамейки друг напротив друга" (Opposing-Benches. - Прим. ред.). Когда в 1941 году этот зал был разрушен бомбой, многие считали, что ремонт - самый подходящий момент, чтобы поменять его размер и структуру. Но премьер Уинстон Черчилль настоял на том, чтобы новая палата общин осталась неизменной и сохранила "интимность и театр" старой. Строительство, если комиссия, занимающаяся реставрацией и обновлением дворца, даст Фостеру зеленый свет, обойдется стране в 300 миллионов фунтов стерлингов. Оно должно закончиться к 2025 году, на который намечено начало реставрации Вестминстерского дворца. Зато, когда депутаты переедут обратно, здание, по словам архитектора, можно будет разобрать и собрать в любом другом месте.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине
В России завершили работу над планом восстановления экономики
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в США
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру