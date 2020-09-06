В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом. Оно будет служить временным домом для депутатов, пока Вестминстерский дворец будет закрыт на реконструкцию.

Напомним, что на сегодняшний день британские парламентарии заседают в неоготическом здании на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстере. До 1529 года этот дворец служил столичной резиденцией английских королей, а в последние почти 500 лет в нем располагается парламент. За это время он один раз горел, неоднократно ремонтировался. Последний раз масштабные реставрационные работы в нем проводились после бомбардировок немецкой авиацией во время Второй мировой войны и закончились в 1950 году. По словам Ричарда Уэра, директора рассчитанной на 50 миллионов фунтов стерлингов в год программы реставрации и обновления дворца, благодаря ей здание удается лишь поддерживать в рабочем состоянии. В 2014 году он сообщил изданию The Daily Telegraph, что без капитального ремонта дворец может сгореть во второй раз. "Чем больше все устаревает, тем выше шансы на масштабный кризис. Один раз он уже сгорел", - напомнил Уэр.

Однако, пока в этом здании, насчитывающем 1100 помещений, 100 лестниц и 5 километров коридоров, работает одно из крупнейших законодательных собраний в мире, найти время и возможность для обновления сложно. Поэтому, рассмотрев все предложения - от многолетнего постепенного косметического ремонта, который только ухудшит общее состояние здания, до масштабной реконструкции с предварительным переносом парламента в другое здание, депутаты остановились на последнем. Оставалось только найти свободное здание, которое вместит 650 депутатов палаты общин и 789 лордов, а также весь аппарат. Задача эта не из легких, и еще несколько лет назад ходили слухи, что парламент переедет в Манчестер. Или же предлагалось построить для законодателей новое здание. В отчете, представленном парламентариям, говорилось, что этот вариант будет более дорогим в краткосрочной перспективе из-за затрат на поиск нового участка и строительных работ, но в долгосрочной перспективе он может оказаться дешевле и позволит сделать более фундаментальный ремонт. План встретил одобрение британских депутатов, и вот на днях известный архитектор лорд Норман Фостер обнародовал проект строительства необычного здания всего в 400 метрах от Вестминстерского дворца.

По данным издания The Daily Mail, это будет сборная конструкция из бронированного стекла и стали в стиле футуризм. Проект, над которым Фостер работает вместе с застройщиком сэром Джоном Ритблатом, будет включать 650 депутатских офисов, переговорные, столовые и, главное, копию старого зала пленарных заседаний палаты общин. Это немаловажная деталь, ведь в большинстве парламентов мира залы заседаний напоминают учебный класс, подкову или полукруг, а в Британии - еще со времен противостояния тори и вигов - сохраняется строение "Скамейки друг напротив друга" (Opposing-Benches. - Прим. ред.). Когда в 1941 году этот зал был разрушен бомбой, многие считали, что ремонт - самый подходящий момент, чтобы поменять его размер и структуру. Но премьер Уинстон Черчилль настоял на том, чтобы новая палата общин осталась неизменной и сохранила "интимность и театр" старой. Строительство, если комиссия, занимающаяся реставрацией и обновлением дворца, даст Фостеру зеленый свет, обойдется стране в 300 миллионов фунтов стерлингов. Оно должно закончиться к 2025 году, на который намечено начало реставрации Вестминстерского дворца. Зато, когда депутаты переедут обратно, здание, по словам архитектора, можно будет разобрать и собрать в любом другом месте.