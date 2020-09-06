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06.09.2020 17:35
Рубрика: Экономика

В Москве составили рейтинг самых необычных мостов

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Пятерку самых необычных и популярных мостов в столице назвали в департаменте ЖКХ Москвы.

Как рассказали в пресс-службе департамента, в столице насчитывается более 800 мостов. Они соединяют территории над рекой, ж/д дорогой или автомагистралями. Однако, далеко не все мостовые сооружения необычны или популярны у горожан.

Так возглавляет пятерку самых необычных - самый высокий вантовый мост в Европе - "Живописный". Расположен на северо-западе столицы и соединяет Новорижское шоссе с проспектом Маршала Жукова. Технологию вантового строительства использовали, чтобы создать максимально большой пролет для прохождения судов.

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На втором месте самый популярный у молодежи мост - Крымский. Он соединяет два берега Москвы-реки и расположен рядом с Парком Горького. Отсюда открываются живописные панорамы на реку, достопримечательности, а еще отсюда отлично смотреть салют. Сама конструкция моста состоит из пролетного строения, пилонов и цепей, соединяющихся вертикальными связями с основным несущим элементом (балкой жесткости). Все эти части выполнены из стали повышенной прочности, а подпорные стены и лестничные подходы оформлены гранитом.

На третьем месте новый мост - "Парящий". Этот мост был построен одновременно с парком "Зарядье" и стал его своеобразной визитной карточкой. Многие используют его как большую смотровую площадку, возвышающуюся над рекой. В ее основе - не имеющий ни единой опоры 70-метровый променад с высокими стеклянными ограждениями.

Четвертое место занимает пешеходный мост Богдана Хмельницкого. Он соединяет два берега главной водной артерии города. Мост открыли в 2001 году. Это крытое сооружение, поэтому здесь можно проводить культурные мероприятия, фестивали, конкурсы и выставки. Несколько лет назад на мосту был установлен мировой рекорд по количеству одновременно целующихся пар.

И на пятом месте оказался Крестовский мост на проспекте Мира. Он проходит над путями Октябрьской железной дороги. Уникальность путепровода в том, что с обеих его сторон расположены по два фонтана. Причем большую часть своего существования они были исключительно декоративными, но пять лет назад их решили запустить. Специалисты установили насосы и подвели к фонтанам электричество. Теперь они работают в теплое время года. Название мост получил в честь ранее расположенных здесь Крестовских застав, где таможенники проверяли документы, товары и грузы гостей города.

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