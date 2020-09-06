В МВД Беларуси призвали протестующих не брать детей на демонстрации

В Министерстве внутренних дел Беларуси призвали участников акций протеста не брать детей с собой на демонстрации. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

"Я с ужасом наблюдаю за происходящим и задаюсь вопросом: "Родители, что вы творите?" - отметила пресс-секретарь МВД.

Она указала, что некоторые участники демонстраций носят на руках грудных детей на протесты, берут с собой ребенка на митинги, гуляют за руку со школьниками среди толпы и ОМОНА.

"Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику?" - задала вопрос митингующим Чемонанова.

"Вы блокируете проезд машинам детской коляской с ребенком. Ради чего?" - продолжила пресс-секретарь МВД.

"Взрослые, не заигрались ли вы в революцию? Прошу, одумайтесь! Не втягивайте в политику детей, дайте им шанс на детство, которое было у нас - спокойное и безопасное", - призвала она.

Свою запись в Telegram представитель МВД республики сопроводила видеороликом, на котором показаны участники проходящих в Беларуси демонстраций оппозиции с детьми, в том числе совсем маленькими, на руках или в колясках. На некоторых кадрах видно, как родители с детьми перекрывают улицы во время демонстраций, выходя на дорогу перед стоящим автотранспортом.