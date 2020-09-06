XIII фестиваль "Спасская башня" отгремел: всем эпидемиологическим напастям вопреки.

В 20.00, как и планировалось, праздник начался на Соборной площади перед главным Храмом армии в Подмосковье. От прямого эфира, которой вела "Звезда", отличия были минимальны. В эфире показали видеоприветствия зарубежных музыкантов. У нас, зрителей на фестивальной площади, телеэкранов не было, поэтому мы слушали строки из писем с фронта. Решение можно назвать удачным. Чуть забегая вперед, отмечу: видеоприветствие Мирей Матье услышали все: мощный вокал талисмана фестиваля, который всегда приводил в восторг людей на Красной площади, точно так же прозвучал и на Соборной площади.

Интересно, что в качестве зрителей выступили не только журналисты, но и сами участники. Выступив на сцене с программой, музыканты и танцоры распределялись по периметру. На фестивалях, проходивших на Красной площади, лишь часть участников могли приблизиться к сцене. Как правило, они наблюдали шоу с расстояния в пару сотен метров, с Васильевского спуска.

Таким образом, фестиваль в парке "Патриот" стал полезным в плане опыта шоу периода пандемии. При тысяче участников концерт автоматически получил аналогичное число зрителей. При неукоснительном соблюдении санитарных норм и правил. Организаторам массовых мероприятий на заметку.

Представление началось с авиашоу: на площадку выкатили истребитель Ла-5, вызвав бурю эмоций. Все чуть-чуть оказались участниками фильма-легенды "В бой идут одни старики".

Преображенцы - бойцы Комендантского Преображенского полка - зажгли во всех смыслах: думаю, залп из 7,62-мм карабинов эффектнее воспринимается все-таки вживую. Зато телезрители получили неоспоримое преимущество: с земли многочисленные номера и перестроения музыкантов смотрелись не так завораживающе, как при съемке с коптера.

Спецпроект фестиваля - "Спасская башня детям" - в этом году пришлось отменить. Но все-таки без детей фестиваль не обошелся. Юные музыканты московской школы 1770 выступили так, словно решили, что они - это визитная карточка всех сверстников. Тех, кто месяцами готовился, мечтал о фестивале, но в результате сидел у телевизоров и болел за своих.

Как заметил один из отцов-основателей "Спасской башни" Сергей Хлебников, организаторы делают особый акцент на то, чтобы фестиваль был интересен зрителем всех возрастных категорий.

... Одним из самых насыщенных по содержанию и продолжительным по времени стало выступление ВДВ. Комментировать вряд ли его стоит, а вот в качестве послевкусия: осталось впечатление, что они впервые на этом фестивале, но далеко не в последний раз. Без десантуры "Спасская башня" что-то потеряет. Казалось бы, все ниши заняты: грация, азарт и лихость - это Кремлевская школа верховой езды, молодецкая удаль - казачий хор, танцы-зажигалки - суворовцы и воспитанницы пансиона Минобороны... Перечислять можно долго. Есть лирические композиции, сентиментальные, высокопатриотические. А вот рукопашный бой - что-то новое. На память приходят приезды шаолиньских монахов. Но согласитесь, кулак бойца ВДВ и монаха из Шаолиня - вещи разного порядка. Нужно и то, и другое. Кто-то не согласен? Ну, вперед, выходи...

Кстати, о вызовах. Организаторы фестиваля, посвятив его 75-летию нашей Победы, сумели провести через все выступление музыкальное путешествие по широким пластам нашей истории. От темы войны 1812 года в одноименной увертюре Петра Чайковского до наших дней. Подвигу врачей, борющихся с пандемией, посвятили композицию.

А всего в сотне метрах от фестивальной площадки, в музейном комплексе Дорога памяти есть потрясающая экспозиция, посвященная врачам Великой Отечественной войны. Там многое потрясает, но подвиг медиков - это нечто. Всем на заметку.

... А завершился праздник фантастическим салютом. Но, надеюсь, вы видели.