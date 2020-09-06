В России вернулись к идее создания национального конного тотализатора

За счет конного тотализатора коневодство полностью обеспечивает себя в большинстве развитых стран. Например, в Японии этот источник приносит 30 млрд евро в год. В России идея обсуждается с 2008 года, но пока так и не заработала.

Минсельхоз подготовил законопроект, который должен отчасти снять барьеры для конного тотализатора и тем самым способствовать развитию коневодства. Предлагается расширить перечень случаев, когда допускается его реклама - в отраслевых и спортивных изданиях, во время трансляции в прямом эфире или в записи скачек, на сайтах спортивных федераций и лиг, а также организаций и предприятий, специализирующихся на разведении и испытаниях лошадей. Рекламу конных тотализаторов можно будет размещать также в спортивных сооружениях, на территориях ипподромов (в конюшнях, в местах, где проходят испытания лошадей и предназначенных для размещения зрителей). Рекламировать тотализатор разрешается на спортивной форме спортсменов и (или) спортивных клубов, экипировке жокеев, наездников, снаряжении лошадей.

Для эффективной работы конных тотализаторов необходимо снять ограничения по местам и способам приема ставок, на рекламу, а также организовать распределение отчислений от дохода с тотализаторов на поддержку отрасли, говорится в ранее принятой Стратегии развития коневодства.

Существующие в стране тотализаторы локальны, не приносят ощутимого дохода отрасли и не покрывают расходы ипподромов, говорит управляющий партнер "Первого Скакового Синдиката" Евгений Каппушев. Но главная проблема в том, что россияне не видят смысл в играх на тотализаторе - с них не получить большого дохода. По мнению эксперта, даже если организовать все "правильно", далеко не факт, что в России такой способ зарабатывания денег для отрасли пойдет. Например, в Великобритании и Франции конные тотализаторы пользуются популярностью, а в Германии и Италии - нет.