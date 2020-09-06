Владимир Путин объяснил смысл нового статуса Госсовета

Президент Владимир Путин рассказал, зачем нужно было вносить в Конституцию статус и роль Госсовета - чтобы придать ему большую значимость. За 20 лет этот орган доказал свою эффективность.

"Практика применения этого органа власти показала, что она востребована и он сам востребован. Поэтому я исходил из того, что если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в Основном Законе страны. Нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение", - заявил Владимир Путин в интервью для фильма "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия 24". Фильм журналиста Сергея Брилёва посвящен 20-летию этого органа власти.

"Это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто, то, что эффективно работает, затверждаем это и используем в будущем этот инструмент", - продолжил глава государства.

Президент назвал правильной реформу Совета Федерации в 2000 году - с точки зрения баланса общественных интересов. То, что главы регионов перестали участвовать в личном качестве в работе парламента, позволило им сосредоточиться на административной работе. Это нормально, что при всех их огромных финансовых и административных возможностях у них нет "защитного панциря" в виде депутатской неприкосновенности. Но Путин не хотел, чтобы губернаторский корпус был списан с федеральной повестки. "У них действительно большие полномочия, и от результатов их работы зависит и общее федеральное самочувствие по всем вопросам жизнедеятельности страны, и они должны чувствовать себя в полном смысле слова востребованными людьми на федеральном уровне", - заметил он. Нужен был инструмент, который позволил бы обсуждать на федеральном уровне региональные проблемы, обмениваться практиками и использовать лучшие наработки для принятия общих для страны решений. Таким органом и стал Госсовет.

Президент объяснил и недавнее решение дать расширенные полномочия губернаторам по борьбе с коронавирусом. У России самая большая территория в мире и очень разная структура экономики по регионам, "нельзя было всех под одну гребенку причесать", заметил он. "Это привело бы к тому, что мы или задушили бы всю экономику, или пропустили бы удары от коронавирусной инфекции", - пояснил Путин. Поэтому было решено расширить полномочия глав регионов, чтобы они принимали меры по борьбе с коронавирусом исходя из специфики территорий. "После того как мы это сделали, во многих других странах повторили эту нашу практику", - подчеркнул он.

Если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в Основном Законе страны

"Возник вопрос: сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне, - заметил президент. - Именно поэтому я решил создать рабочую группу Госсовета, чтобы, включив туда и представителей регионов, и правительства, вместе координировать эту работу". "Вопрос координации стал самым главным, ключевым, и с помощью рабочей группы Госсовета нам удалось это сделать", - оценил Путин. В том числе потому, что она работала "не в безвоздушном пространстве", а в рамках определенной субординации - "имею в виду правительство РФ", заключил он.