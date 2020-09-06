Власти Франции предупредили о новой вспышке COVID-19

По словам Верана, текущие цифры госпитализации отражают уровень инфицирования, который начал расти две недели назад. Министр прогнозирует увеличение количества тяжелых случаев заболевания и рост числа людей, которые будут госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

Вместе с тем, Веран исключил необходимость новой общенациональной изоляции, заявив телеканалу BFM, что у официального Парижа есть другие средства борьбы с вирусом, включая тестирование. "Я не могу представить себе всеобщую изоляцию. Блокировка стала бы крышкой для переполненного котла", - сказал министр.

Тем временем количество инфицированных в Пятой Республике побило дневные максимумы, которые были зафиксированы весной. Органы здравоохранения Франции в пятницу сообщили о 8975 новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Это почти на полторы тысячи больше, чем предыдущий дневной антирекорд в 7578 случаев 31 марта, когда Франция находилась в одном из самых строгих карантинов в Европе. Число погибших во Франции по состоянию на пятницу достигло 30686 человек.

В последние недели коронавирус выявляют в основном у молодых людей, вероятность развития осложнений у которых меньше сравнению с пожилыми пациентами, сообщает Reuters. Летом нагрузка на французские больницы, которые были заполнены в конце марта, снизилась. Однако, число госпитализированных в больницы страны выросло на 28 в пятницу до 4671, увеличиваясь шестой день подряд.