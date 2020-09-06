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06.09.2020 18:44
Рубрика: Экономика

Поручились за цифру

Впервые выдан кредит под залог цифровых активов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Впервые банк выдал кредит настоящими живыми деньгами под залог цифровых активов: блокчейн-токенов. Что это такое, не то что объяснить, но трудно понять. Тем не менее теперь приходится поверить, что эти вещи чего-то стоят.

"Проведенная с учетом ранее принятых изменений в гражданском законодательстве в части цифровых прав сделка между российским банком и предпринимателем как раз и дала старт формированию соответствующей практики правоприменения, - сказал "РГ" ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин. - Этот пример важен еще и потому, что поспособствует скорейшему выводу на рынок необходимых банковских продуктов и услуг, а также поможет повысить привлекательность российской юрисдикции для иностранных инвесторов, которые пока еще не до конца понимают, как будут работать наши законодательные новеллы на практике".

Фото: iStock
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По его словам, в настоящее время в российском законодательстве разрешен давно назревший вопрос о правовом регулировании оборота цифровых финансовых активов.

"Принятый закон "О цифровых финансовых активах" вступит в силу с 1 января 2021 года, однако для того, чтобы его нормы работали корректно, очень важно с первых дней сформировать в правильном направлении правоприменительную практику", - сказал ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин.

Токены, которые согласились принять в качестве обеспечения кредита, это некий финансовый инструмент. Код в программе, по каким-то причинам вдруг начавший представлять ценность. Это могут быть акции компании, криптовалюта, в том числе деньги в какой-то игре, цифровые обязательства (выдать за один токен килограмм картошки) и т.п.

Как поясняют эксперты, токен дорог обществу потому, что представляет собой новое экономическое решение. Например, когда вексель изобрели в XIII веке он по сути был ничего не стоящей бумажкой, но позволял пилигримам не таскать с собой золото, а носить легкую бумажку. Бумажка представляла собой обещание золота. В итоге золото ушло вообще из оборота и остались только бумажки. Мы просто коллективно верим в их ценность. Заменят ли теперь токены бумагу? Посмотрим. Управляющий партнер юридической компании Александр Журавлев, который сопровождал сделку, объяснил, что из принятого летом закона "О цифровых финансовых активах" следует, что c 2021 года планируется ограничить возможности использования криптовалют и токенов.

"Например, в России их нельзя будет использовать в качестве платежного средства. Однако есть и другие способы использования криптовалют, например, купля-продажа, дарение, а также использование для банковского и иного обеспечения исполнения обязательств по сделкам: такой способ не ограничен законом", - сказал Александр Журавлев.

Поэтому, по его словам, выданный кредит важный этап для развития цифровых и виртуальных активов в России, так как показывает, что их можно широко использовать и применять в реальной жизни. "Кроме того, фактически мы наблюдаем начало процесса работы классических финансовых институтов с новыми цифровыми инструментами", - подчеркивает Александр Журавлев.

В сделке участвовал нотариус, который принял на депозит токены в соответствии со специальным отраслевым регулированием.

"То есть обеспечение исполнения обязательств по ссуде оформлялось не классическим договором залога, но оно позволяет банку распорядиться токенами в случае невозврата долга", - поясняет Александр Журавлев.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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