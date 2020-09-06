Новости

Вышел трейлер хоррор-антологии авторов "Прочь" и "Человека-невидимки" 16:01
Стала известна дата выхода новых серий мультсериала "Первобытный" 15:34
По мотивам игры Shenmue выпустят аниме-сериал 15:22
Михаил Ефремов считает, что ему дадут восемь лет колонии 14:34
Умерла телеведущая Александра Ливанская 05.09.2020

Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур

Новости
    06.09.2020, 15:50
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале Ufo Distribution опубликован тизер-трейлер новой картины Гаспара Ноэ "Вечный свет" (Lux Æterna). Как всегда преуспевающий по части "кислотности".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел ураганный русский трейлер нового "Бонда"

В главных ролях - Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль. Ноэ ("Необратимость", "Падаль", "Содомиты", "Экстаз"), трижды лауреат Каннского МКФ, - режиссер и сценарист.

Генсбур соглашается сыграть сожженную на костер ведьму в первом фильме Даль, но бардак на съемках, технические и психического свойства проблемы постепенно погружают работу над лентой в хаос чистого света, - сообщает синопсис.

В итоге зритель получает достаточно мракобесное шоу о терниях процесса кинопроизводства.

Премьера фильма состоялась в прошлом году на Каннском фестивале. В кинотеатрах России - с 19 ноября.

Новости

Жерар Депардье принял православие 05.09.2020
Собчак рассказала Муцениеце, из-за чего бросила Виторгана 05.09.2020
Анна Фэрис ушла из сериала "Мамаша" после семи сезонов 05.09.2020
"Мулан" станет доступен подписчикам Disney+ в декабре 05.09.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер спин-оффа "Трех богатырей" про коня-комика 04.09.2020
Вышел русский трейлер колумбийского фолк-хоррора "Печать ведьмы" 04.09.2020
Вышел трейлер финального эпизода десятого сезона "Ходячих мертвецов" 03.09.2020
⧣ Франция
Фото: REUTERS / Yves Herman
Скончалась бельгийская певица и актриса Анни Корди 05.09.2020
Марк Райлэнс и Марион Котийяр снимутся в драме о венгерских эмигрантах 04.09.2020
"Довод" Кристофера Нолана мощно стартовал в прокате 31.08.2020
⧣ трэш
Фото: youtube.com/ SYFY WIRE
Вышел трейлер седьмой части хоррора "Дрожь земли" 27.08.2020
Little Big превратились в еду в своем новом клипе 14.08.2020
Режиссер "Текста" и "Холопа" снимет комедию с Буруновым и Харламовым 11.08.2020