Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур

На YouTube-канале Ufo Distribution опубликован тизер-трейлер новой картины Гаспара Ноэ "Вечный свет" (Lux Æterna). Как всегда преуспевающий по части "кислотности".

В главных ролях - Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль. Ноэ ("Необратимость", "Падаль", "Содомиты", "Экстаз"), трижды лауреат Каннского МКФ, - режиссер и сценарист.

Генсбур соглашается сыграть сожженную на костер ведьму в первом фильме Даль, но бардак на съемках, технические и психического свойства проблемы постепенно погружают работу над лентой в хаос чистого света, - сообщает синопсис.

В итоге зритель получает достаточно мракобесное шоу о терниях процесса кинопроизводства.

Премьера фильма состоялась в прошлом году на Каннском фестивале. В кинотеатрах России - с 19 ноября.