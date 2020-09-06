Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур

На YouTube-канале Ufo Distribution опубликован тизер-трейлер новой картины Гаспара Ноэ "Вечный свет" (Lux Æterna). Как всегда преуспевающий по части "кислотности".
В главных ролях - Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль. Ноэ ("Необратимость", "Падаль", "Содомиты", "Экстаз"), трижды лауреат Каннского МКФ, - режиссер и сценарист.
Генсбур соглашается сыграть сожженную на костер ведьму в первом фильме Даль, но бардак на съемках, технические и психического свойства проблемы постепенно погружают работу над лентой в хаос чистого света, - сообщает синопсис.
В итоге зритель получает достаточно мракобесное шоу о терниях процесса кинопроизводства.
LUX ÆTERNA👁GASPAR NOÉ— ♦️POTEMKINE♦️ (@PotemkineFilms) August 31, 2020
le 23 septembre au cinéma #AFFICHES
Avec @ufo_distribution #luxæterna #luxaeterna pic.twitter.com/oqhhOAckk0
Премьера фильма состоялась в прошлом году на Каннском фестивале. В кинотеатрах России - с 19 ноября.