Жара в Калифорнии побила исторические рекорды

По данным Национальной метеорологической службы США, в десятках округов Калифорнии в субботу установлены дневные температурные максимумы.

В Вудленд-Хиллз температура поднялась до 47 градусов Цельсия к 15 часам дня субботы, что сделало этот день самым жарким, когда-либо зарегистрированным в сентябре, побив рекорд в 45 градусов, установленный в 1979 году. В Бербанке температура достигла отметки в 45, обновив ежемесячный рекорд, установленный в 1971 году, сообщает Los Angeles Times.

Ожидается, что в воскресенье в некоторых местах температура поднимется еще выше, достигнув 48 градусов в округе Вудленд-Хиллз. За последнее столетие средняя температура в Лос-Анджелесе за весь год повысилась примерно на 5 градусов. Однако средняя температура в августе и сентябре в золотом штате возросла уже на 8-9 градусов, отмечают синоптики, которые связывает это явление с сочетанием повышения глобальной температуры и наращиванием теплопоглощающей инфраструктуры, которая увеличилась в четыре раза с 1950-х годов.

Компания Southern California Edison сообщила о трех десятках отключений электроэнергии в регионе в субботу днем. Прогнозы синоптиков заставили губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома издать указ о чрезвычайной ситуации, направленный на укрепление энергетических мощностей штата и предотвращение перебоев в подаче электроэнергии и ее постоянных отключений, из-за которых десятки тысяч жителей несколько раз остались без электричества в августе. Калифорнийский независимый системный оператор призвал жителей добровольно сократить потребление электроэнергии с 15 часов субботы до 21 часов понедельника.

Жара в сочетании с сухими природными условиями способствовала распространению нескольких крупных очагов возгорания и благоприятствовала тому, что масштабные пожары вышли из-под контроля. В субботу в Национальном парке Сьерра вспыхнул пожар, уничтоживший более 14,5 тысяч гектаров угодий, угрожая местным общинам и заманив в ловушку 150 человек возле популярного у туристов водоема. По данным офиса шерифа округа Мадера, стремительно развивающийся пожар отрезал пути эвакуации к водохранилищу Мамонт-Пул.

Все люди в конечном счете были спасены, однако десять из них получили травмы и ожоги. По словам официальных лиц Национального парка Сан-Бернардино, в результате пожара пострадала часть дикой местности Сан-Горгонио. Отметим, что в Калифорнии до сих пор продолжают тушить 22 крупных пожара, которые возникли еще в августе и привели к уничтожению более 600 тысяч гектаров. Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение, указывающее на критические погодные условия, связанные с пожарами, для долин и гор Южной Калифорнии, которое будет действовать с 18 часов воскресенья до 22 часов понедельника.