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06.09.2020 22:43
Рубрика: В мире

Жерар стал православным

Знаменитому актеру при крещении оставили его имя
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
В соборе Святого Александра Невского на улице Дарю, что неподалеку от Елисейских Полей, произошло событие, которое сейчас активно обсуждают в Париже, да и не только там. Любимец местной публики и российский гражданин Жерар Депардье в очередной раз поразил их воображение французов: принял православие в стенах исторической церкви.
Актер Жерар Депардье принял крещение в соборе Святого Александра Невского в Париже. Фото: 1tv.ru Актер Жерар Депардье принял крещение в соборе Святого Александра Невского в Париже. Фото: 1tv.ru
Актер Жерар Депардье принял крещение в соборе Святого Александра Невского в Париже. Фото: 1tv.ru

О своем намерении стать православным Депардье объявил, уже оказавшись в соборе, куда приехал для того, чтобы принять участие в церемонии крещения дочери одного из его знакомых. Кстати, в тот же день, приняв православие, он согласился стать крестным отцом этой девочки. Как сознались в храме, это событие было для них "неожиданным, но весьма приятным". Надо сказать, что Жерар Депардье давно уже проявлял искренний интерес к православию и имел возможность проникнуться его священным посланием в ходе многочисленных поездок по нашей стране особенно после того, как в начале 2013 года получил российский паспорт из рук президента РФ Владимира Путина. В ходе церемонии, по свидетельству очевидцев, Жерар Депардье в свойственной ему манере относился к происходящему с "большим энтузиазмом и радостью", чего никак не скрывал, а после признался, что к решению стать православным его подтолкнула любовь к православной литургии и связь с православным духовенством. Судя по всему, речь идет, в частности, об общении с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, которого актер называет своим духовным наставником. Каким именем был крещен человек, которого здесь с полным основанием считают "национальным достоянием"? Как сообщили в соборе, оставили его имя Жерар, ибо "в святцах нераздельной христианской церкви есть древний святой с этим именем".

Фото: Андрей Куликов/ РГ
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А вот что думает по поводу перехода Депардье в православие писатель и организатор ежегодных Салонов русской книги в Париже Дмитрий де Кошко: "Должен отметить, что православие давно укоренилось во Франции, а адепты этого направления в христианстве не только выходцы из России разных эмигрантских волн, но и чистокровные французы. Так что эта сенсация с Депардье, думаю, еще больше привлечет внимание моих соотечественников как к православию, так и в целом к России".

В мире Европа Франция Жерар Депардье

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