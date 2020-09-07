7 сентября провозглашен Днем Фэйр Плей

С 2020 года и навсегда 7 сентября станет особым днем для всех, кто следует принципам честной игры в спорте. Это не значит, что в остальное время правила благородства не будут соблюдаться. Но именно 7 сентября превратится в праздник, когда о Фэйр Плей будут говорить громче обычного. Рассказывать об истории спортивного благородства, вспоминать о героях спорта, себя здесь ярко проявивших. Вручать национальные призы особо отличившимся и проводить церемонии в их честь.

Расскажу, как пришла мысль учредить такой праздник. Увы, из-за пандемии год выдался трудным. Многие планы Международного комитета Фэйр Плей пришлось отложить. Заседания Исполкома комитета, как и всех других федераций, по примеру МОК стали проводиться в режиме онлайн. Тогда и возникла идея напомнить о себе, рассказать о движении Фэйр Плей с ее вечным двигателем - благородством, не дающим перебоев и в тяжелые времена. Бельгийский комитет во главе с Филиппом Уссье предложил организовать Международный день Фэйр Плей в Брюсселе, который именно 7 сентября и станет на день столицей Честной игры. Сторонники Фэйр Плей должны были встретиться в Москве, Будапеште, Вашингтоне, Любляне... Тогда, в апреле, казалось, что уж к осени мир сможет справиться с вирусом.

Что ж, на этот раз план встретиться, посмотреть друг другу в глаза, пожать руки придется отложить. Хотя упорный Филипп Уссье все же проведет в Брюсселе Международный день в небольшой компании сторонников. А мы дождемся будущего года. Да, почти все соревнования были на время пандемии отменены, спорт все равно дал нам немало примеров Фэйр Плей. К примеру, сборная России по шахматам по инициативе 14-го чемпиона мира Владимира Крамника провела крупный онлайн-турнир. И все российские гроссмейстеры до единого перевели довольно солидные призовые в больницы маленьких городков, где особенно нуждались в такой бескорыстной финансовой помощи. Российский комитет Фэйр Плей при Олимпийском комитете России уже взял на заметку этот благородный жест.

А ежегодный международный Гала-вечер вручения трофеев и дипломов Фэйр Плей, намеченный на 27 октября, пришлось отложить. Вчера в телефонном разговоре с президентом Международного комитета Фэйр Плей Йено Камути узнал последние новости. Гала и, возможно, отчетно-выборный конгресс состоятся в Будапеште 4-5 декабря. Венгрия, снова закрывшая было свои границы, похоже, собирается открыть их, возможно, в ближайший месяц-другой, в том числе и для граждан России. Для нас это очень важно еще и потому, что в числе будущих обладателей наград Фэйр Плей и россияне. Великой гимнастке, девятикратной чемпионке Олимпийских игр Ларисе Семеновне Латыниной будет вручен главный трофей Фэйр Плей "За безупречную карьеру в спорте". А сборная страны по баскетболу получит диплом "За благородный поступок".

Трофей Фэйр Плей - у великой Ларисы Латыниной, диплом - у мужской баскетбольной сборной 3х3

Впрочем, как сейчас все хрупко и зыбко в нашем мире. И Гала-вечер, и выборный конгресс могут быть отложены. Президент МОК Томас Бах разослал письмо в международные спортивные федерации с важными разъяснениями. Все им дано право отменить любые очные встречи, заседания, конгрессы по крайней мире до окончания летней Олимпиады в Токио, перенесенной с 2020 года на август 2021-го. А там видно будет, смотря по обстановке.