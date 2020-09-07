Как и ожидали эксперты, на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хватает неожиданных результатов. В зону турбулентности попал даже эталон стабильности, казанский "Ак Барс", обыгравший в воскресенье питерский СКА - 3:2.

Казанцы - одна из немногих команд, сумевшая сохранить состав после введения жесткого потолка зарплат. Да и коронавирус затронул "Ак Барс" не так сильно, как другие клубы КХЛ. И все-таки подопечных Дмитрия Квартальнова трясет. После красивой победы над ЦСКА - 3:2 в матче за Кубок открытия последовало болезненное домашнее поражение от "Витязя" - 0:4. Какие ошибки из этого фиаско извлекли казанцы, должен был показать матч со СКА.

Питерцы в этом сезоне уже не та сокрушительная сила, что раньше: слишком уж радикальную перестройку затеяли в клубе, сделав ставку на молодые таланты. Для их воспитания главным тренером команды поставили многолетнего наставника "молодежки" Валерия Брагина, у которого до этого практически не было опыта работы в клубе. Чем закончится этот эксперимент, предсказать сложно, но по стартовым матчам есть ощущение, что с питерскими армейцами нужно будет считаться абсолютно всем.

И если победа в первом матче с испытывающим кадровые проблемы "Нефтехимиком" - не показатель, то в игре с "Ак Барсом" гости продемонстрировали свой потенциал. Большую часть матча казанцы контролировали происходящее, и когда на 50-й минуте Патрис Кормье сделал счет 2:0, сомнений в том, что игра сделана, у зрителей практически не оставалось. Кстати, игра против СКА стала в Казани первой с аудиторией в 50 процентов от максимальной вместимости арены (8485). Но даже поддержка болельщиков не помешала "барсам" потерять концентрацию. Все изменилось в считаные минуты. Андрей Кузьменко практически сразу же одну шайбу отыграл. А на последней минуте третьего периода гости додавили соперника в большинстве: отличился Антон Бурдасов - 2:2.

И все же превосходство "Ак Барса" в опыте и сыгранности дало о себе знать. Уже на первой минуте овертайма бросок 35-летнего Найджела Доуса принес хозяевам трудную победу - 3:2. Это первая шайба канадца с казахским паспортом после перехода в "Ак Барс".

На матче с питерским СКА казанцы впервые увеличили количество болельщиков до 50 процентов от максимальной вместимости арены

- Довольны победой, - признался главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов. - Вели 2:0, упустили чуть-чуть, соперник мощно играет в атаке. Сегодня был тяжелый второй период, пара смен дались непросто. Нужно было поработать в концовке. Тяжеловато нам это дается, но есть на то свои причины. И так мы играли неплохо, надеюсь, будем играть еще лучше.

Любопытно, что пока казанцы побеждают только в дополнительное время, ведь и сопротивление ЦСКА было сломлено в овертайме.

Что касается других матчей, очевидно, что качели не только у "Ак Барса". Подмосковный "Витязь", крупно обыгравший Казань, теперь уступил на выезде "Нефтехимику" - 3:4. Уже после первого периода гости "горели" 0:3. В оставшееся время "Витязь" собрался и сравнял счет - 3:3, но последнее слово осталось за нижнекамцами. Победу им принес выстрел Александра Кучерявенко меньше чем за две минуты до конца основного времени - 4:3.

Вторую победу в "регулярке" одержал магнитогорский "Металлург", разгромивший на своем льду "Сочи" - 6:0. Дублями у хозяев отметились чех Андрей Нестрашил и канадец Тэйлор Бек.

Наконец, в Челябинске первую победу в сезоне одержал "Трактор", одолевший китайский "Куньлунь", - 3:1.

Между тем

"Нью-Йорк Айлендерс" стал последним полуфиналистом плей-офф Национальной хоккейной лиги. В решающем седьмом матче четвертьфинальной серии "островитяне" одолели "Филадельфию Флайерс" - 4:0.

В финале Восточной конференции "Айлендерс" сыграют с "Тампой" Никиты Кучерова и Андрея Василевского.

На Западе финалистами конференции стали "Вегас" и "Даллас", за который выступают наши Александр Радулов и Денис Гурьянов. В этом противостоянии первый матч уже состоялся минувшей ночью.