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07.09.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Полюбили овертаймы

"Ак Барс", одолев СКА, одержал вторую победу подряд в дополнительное время
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 199(8253)
Как и ожидали эксперты, на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хватает неожиданных результатов. В зону турбулентности попал даже эталон стабильности, казанский "Ак Барс", обыгравший в воскресенье питерский СКА - 3:2.
Опыт 39-летнего Даниса Зарипова (в центре) и других казанцев помог "Ак Барсу" одолеть СКА. Фото: Егор Алеев/ ТАСС Опыт 39-летнего Даниса Зарипова (в центре) и других казанцев помог "Ак Барсу" одолеть СКА. Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Опыт 39-летнего Даниса Зарипова (в центре) и других казанцев помог "Ак Барсу" одолеть СКА. Фото: Егор Алеев/ ТАСС

Казанцы - одна из немногих команд, сумевшая сохранить состав после введения жесткого потолка зарплат. Да и коронавирус затронул "Ак Барс" не так сильно, как другие клубы КХЛ. И все-таки подопечных Дмитрия Квартальнова трясет. После красивой победы над ЦСКА - 3:2 в матче за Кубок открытия последовало болезненное домашнее поражение от "Витязя" - 0:4. Какие ошибки из этого фиаско извлекли казанцы, должен был показать матч со СКА.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
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Питерцы в этом сезоне уже не та сокрушительная сила, что раньше: слишком уж радикальную перестройку затеяли в клубе, сделав ставку на молодые таланты. Для их воспитания главным тренером команды поставили многолетнего наставника "молодежки" Валерия Брагина, у которого до этого практически не было опыта работы в клубе. Чем закончится этот эксперимент, предсказать сложно, но по стартовым матчам есть ощущение, что с питерскими армейцами нужно будет считаться абсолютно всем.

И если победа в первом матче с испытывающим кадровые проблемы "Нефтехимиком" - не показатель, то в игре с "Ак Барсом" гости продемонстрировали свой потенциал. Большую часть матча казанцы контролировали происходящее, и когда на 50-й минуте Патрис Кормье сделал счет 2:0, сомнений в том, что игра сделана, у зрителей практически не оставалось. Кстати, игра против СКА стала в Казани первой с аудиторией в 50 процентов от максимальной вместимости арены (8485). Но даже поддержка болельщиков не помешала "барсам" потерять концентрацию. Все изменилось в считаные минуты. Андрей Кузьменко практически сразу же одну шайбу отыграл. А на последней минуте третьего периода гости додавили соперника в большинстве: отличился Антон Бурдасов - 2:2.

И все же превосходство "Ак Барса" в опыте и сыгранности дало о себе знать. Уже на первой минуте овертайма бросок 35-летнего Найджела Доуса принес хозяевам трудную победу - 3:2. Это первая шайба канадца с казахским паспортом после перехода в "Ак Барс".

На матче с питерским СКА казанцы впервые увеличили количество болельщиков до 50 процентов от максимальной вместимости арены

- Довольны победой, - признался главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов. - Вели 2:0, упустили чуть-чуть, соперник мощно играет в атаке. Сегодня был тяжелый второй период, пара смен дались непросто. Нужно было поработать в концовке. Тяжеловато нам это дается, но есть на то свои причины. И так мы играли неплохо, надеюсь, будем играть еще лучше.

Любопытно, что пока казанцы побеждают только в дополнительное время, ведь и сопротивление ЦСКА было сломлено в овертайме.

Фото: Ярослав Неелов/РИА Новости
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Что касается других матчей, очевидно, что качели не только у "Ак Барса". Подмосковный "Витязь", крупно обыгравший Казань, теперь уступил на выезде "Нефтехимику" - 3:4. Уже после первого периода гости "горели" 0:3. В оставшееся время "Витязь" собрался и сравнял счет - 3:3, но последнее слово осталось за нижнекамцами. Победу им принес выстрел Александра Кучерявенко меньше чем за две минуты до конца основного времени - 4:3.

Вторую победу в "регулярке" одержал магнитогорский "Металлург", разгромивший на своем льду "Сочи" - 6:0. Дублями у хозяев отметились чех Андрей Нестрашил и канадец Тэйлор Бек.

Наконец, в Челябинске первую победу в сезоне одержал "Трактор", одолевший китайский "Куньлунь", - 3:1.

Между тем

"Нью-Йорк Айлендерс" стал последним полуфиналистом плей-офф Национальной хоккейной лиги. В решающем седьмом матче четвертьфинальной серии "островитяне" одолели "Филадельфию Флайерс" - 4:0.

В финале Восточной конференции "Айлендерс" сыграют с "Тампой" Никиты Кучерова и Андрея Василевского.

На Западе финалистами конференции стали "Вегас" и "Даллас", за который выступают наши Александр Радулов и Денис Гурьянов. В этом противостоянии первый матч уже состоялся минувшей ночью.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Ак Барс" Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Витязь" Чемпионат КХЛ 2020/2021

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