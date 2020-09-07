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07.09.2020 10:44
Рубрика: Digital

Apple назовет дату презентации iPhone 12 на этой неделе

Текст: Иван Черноусов

Компания Apple может представить новые iPad и Apple Watch уже завтра, 8 сентября. Об этом сообщил портал Gizmochina.com со ссылкой на инсайдера Йона Проссера.
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Кроме того, по мнению редактора Bloomberg Марка Гурмана, компания также сообщит точную дату презентации линейки новых iPhone 12. Онлайн-ивент состоится 22 сентября.

Также не стоит ждать все новые модели сразу. iPhone 12 на 5,1 и 5,4 дюйма могут появится уже в октябре, а вот флагманские модели, 12 Pro и 12 Pro Max стоит ждать не раньше ноября.

Ранее "яблочная" корпорация сообщала о том, что "смартфоны задержатся на несколько недель" из-за пандемии коронавируса.

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