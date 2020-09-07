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07.09.2020 08:17
Рубрика: Экономика

Банки отказали в кредитных каникулах 15 тысячам заемщиков

Текст: Александр Проценко

Российские банки в августе отказали около 15 тысячам заемщиков в предоставлении кредитных каникул. Причина - просители не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней.

Фото: Gettyimages
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К 26 августа в банки поступило более 370 тысяч заявлений на кредитные каникулы, - сообщили "Известия", ссылаясь на данные Банка России. К этому времени только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тысяч заявок на общую сумму 6,8 миллиардов рублей, что составило порядка четырех процентов от всех заявлений.

Тем временем, бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в правительство РФ с призывом продлить для предпринимателей до конца 2021 года такие меры поддержки, как отсрочка по налогам для малых и средних предприятий, а также кредитные каникулы и мораторий на банкротство. По данным ФНС, сумма задолженности из-за отсрочки по налогам для бизнеса уже достигла 300 миллиардов рублей.

Но каникулы просят не только предприниматели, но и обычные граждане, задолжавшие банкам. А в ЦБ РФ напоминают, что для получения кредитных каникул граждане должны в течение 90 дней предоставить документы, подтверждающие, что их доходы снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Еще один месяц дается на тот случай, если подтвердить право на приостановку платежей по кредиту не получалось в срок по непредвиденным обстоятельствам.

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