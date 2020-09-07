Белорусский "Амкодор" пополнил реестр производителей продукции ЕАЭС

Один из крупнейших в СНГ производителей дорожной, аэродромной, лесной и сельскохозяйственной техники - белорусская машиностроительная компания "Амкодор", включена в Евразийский реестр производителей промышленной продукции. Об этом 7 сентября сообщил БЕЛТА источник в руководстве предприятия, которое ежегодно выпускает более пяти тысяч единиц спецтехники 120 моделей и модификаций.

Прежде всего, пояснили агентству, этот юридический шаг, принятый межправительственным советом ЕАЭС при участии Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ, "позволит холдингу участвовать в государственных и муниципальных закупках на территории России".

Продукция многотысячного коллектива и сейчас известна в 30 странах мира, однако именно рынок Союзного государства, дали понять на предприятии, является одним из самых ключевых направлений бизнеса. Ведь обе страны, как известно, уже давно связаны кооперационными связями. Достаточно сказать, что экспорт в индустриальные центры РФ сейчас составляет до 80 процентов всех зарубежных поставок предприятия, или более 30 процентов объема промышленного производства.

Традиционно популярностью на российском направлении, уточнили в компании, пользуются универсальные погрузчики, а также машины лесопромышленного комплекса. Эти два направления являются приоритетными для холдинга. Для их развития активно ведется модернизация заводов "Амкодор-Брянск" и "Амкодор-Онего".

В свою очередь холдинг закупает в России металлопрокат, литье, а также другую продукцию для использования в собственном производстве. Это довольно внушительный объем от общего числа комплектующих изделий. Среди них - ассортимент шин и колесных дисков, подшипниковая продукция, изделия электротехники. Вот почему, подчеркнули в компании, вхождение продукции холдинга в Евразийский реестр отразится самым благоприятных образом на его деятельности: увеличится объем продаж, будет расширен рынок запасных частей и сервисного обслуживания.

"Можно с уверенностью говорить, что вся линейка продукции "Амкодора" является продукцией Союзного государства и ориентирована на импортозамещение товаров из третьих стран. А промышленные предприятия обоих государств заинтересованы в наращивании развития существующих компетенций с целью дальнейшего совершенствования конструкторской школы и науки в СГ", - резюмировали агентству в белорусском холдинге.