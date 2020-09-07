Более 200 сотрудников ООН заразились коронавирусом в Сирии. Как сообщает Reuters, об этом стало известно из письма координатора ООН по гуманитарной помощи в Сирийской Арабской Республике (САР) Имрана Ризы.

Сообщается, что некоторые из сотрудников ведущей международной организации были госпитализированы, а другие эвакуированы из страны.

В попавшем в распоряжение журналистов письме Имран Риза также сообщает руководителям ООН о том, число случаев заражения в САР за прошедшие два месяца выросло почти в десять раз. "Эпидемиологическая ситуация в стране сильно изменилась", - отметил координатор ООН по гуманитарной помощи в Сирии

По имеющейся информации, на территории Сирии подтвержден 3171 случай заражения коронавирусом нового типа. По официальным данным Дамаска, от COVID-19 в республике скончались 134 человека.