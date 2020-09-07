Более трети компаний планируют оставить сотрудников на удаленке

38% владельцев и руководителей российских компаний малого и среднего бизнеса планируют сохранить режим удаленной работы для своих сотрудников на ближайшее время.

Об этом говорится в исследовании, проведенном в августе компанией Visa. При этом примечательно, что хотя каждый пятый предприниматель (20%) отметил негативное влияние работы из дома на продуктивность своих сотрудников, лишь 18% опрошенных одназначно высказились против того, чтобы полностью отказаться от удаленной работы в будущем.

Опрошенные представители бизнеса также рассказали, на что собираются сократить расходы. Экономить намерены 58% предпринимателей (42% не собираются в течение ближайшего полугода сокращать расходы). Уменьшать расходы в первую очередь планируется на рекламу и продвижение (об этом заявили 68% из тех, кто в принципе настроен на экономию средств), а также аренду (52%). 24% респондентов намерены снизить затраты на персонал. Иными словами либо сократить сотрудников, либо урезать их зарплаты

Чуть больше половины участников опроса (56%) ответили, что во втором полугодии будут расширять бизнес и вкладывать деньги в его развитие.

Среди востребованных практических навыков, которыми хотят овладеть предприниматели, чтобы успешнее развивать бизнес в будущем, оказались: повышение личной продуктивности (39%), управление финансами (29%) и командой (25%), умение правильно вести переговоры (13%) и нетворкинг (11%).