После пяти месяцев работы в онлайн "Большие гастроли" возвращаются в оффлайн. Сезон больших гастролей в понедельник, 7 сентября, открыл Государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова. Один из старейших театров России на сцене Смоленского государственного драматического театра им. А.С. Грибоедова представил моноспектакль "Пилорама+".

Следующим на "Большие гастроли" отправится Александринский театр, с 22 по 27 сентября труппу театра ждут в Республике Коми. Затем эстафету примет Государственный академический Малый театр, который 26 и 27 сентября выступит на сцене Тульского театра драмы, а 28 и 29 ноября - на сцене Русского театра имени Евг. Вахтангова во Владикавказе.

Как сообщают организаторы, до конца 2020 года 13 федеральных театров покажут 50 спектаклей в 14 городах по всей стране.

Межрегиональное направление открыл новый театр-участник - Чеченский драматический театр им. Х.Нурадилова, который 5 сентября выступил в Ялтинском театр им. А.П. Чехова.

Сентябрьскую программу продолжат гастроли Хабаровского театра драмы в Санкт-Петербурге. С 17 по 20 сентября театралы северной столицы увидят шесть спектаклей: "Собачье сердце", "По щучьему веленью", "Василиса Прекрасная", "Мой бедный Марат", "Леди на день".

Планы межрегиональных "Больших гастролей" на этот год весьма амбициозны: 80 городов, 54 региона, 72 театра и 357 показов спектаклей.

Как отмечают организаторы, большое количество участников межрегионального направления отправятся в свои "Большие гастроли" впервые. Среди них Драматический театр города Братска, Хакасский театр драмы и этнической музыки "Читиген", Первоуральский театр драмы "Вариант", Димитровградский драматический театр им. А.Н. Островского, Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики, Театр "Камерная сцена" (г. Лобня), Озёрский театр драмы и комедии "Наш дом", Химкинский драматический театр "Наш Дом", Пермский театр "У Моста", Драматический театр города Вольска, Бугурусланский городской драматический театр им. Н.В. Гоголя.

"Большие гастроли для детей и молодежи" также возвращаются к зрителям. Уже 16 сентября Санкт-Петербургский "Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева" отправится в Хабаровск и во Владивосток. А всего в проекте примут участие около 80 детско-юношеских театров, которые покажут более 700 спектаклей.

По словам руководителя проекта "Большие гастроли" Елены Булуковой, восстановление проекта важно для нормализации культурного климата в стране.

"За долгие месяцы карантина зрители истосковались по реальности мира искусства и "живым" встречам в театрах - отмечает она.- Несмотря на непредсказуемые условия пандемии, в которых начинается осенний сезон, организаторы прикладывают все усилия для проведения запланированных "Больших гастролей" в полном объеме и в рамках соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора. Главная задача - беречь жизни и здоровье зрителей, артистов и дирекции театра, для этого мы делаем все возможное, чтобы гастроли проходили в полной безопасности"