Минприроды России запускает большой проект по переходу к замкнутой системе обращения с отходами в семи регионах страны. Это означает, что в них будет создана инфраструктура, обеспечивающая не только раздельный сбор и утилизацию отходов, но и производство готовой продукции из вторичных ресурсов.

Как говорят эксперты-экологи, 80 процентов содержимого мусорного ведра можно пустить в переработку. Пока цифры утилизации отходов не впечатляют. В дело идет 80 процентов железа, только половина бумаги, 10 процентов пластика и столько же - стекла. Все остальное "добро" хоронят на полигонах.

Между тем, по словам переработчиков, им уже сегодня не хватает отсортированных и чистых отходов. Доходит до того, что переработчики готовы закупать отходы для переработки за рубежом. Так что нам мешает начать массово сортировать мусор и извлекать из него выгоду? Какие регионы готовы поделиться опытом, - разбирались корреспонденты "Российской газеты".

Зачем на кухне три ведра?

- Только не называйте в своей статье отсортированные отходы мусором - это настоящее сырье, чистое, готовое к переработке, - эмоционально замечает организатор общественного проекта "Зеленая белка" из Новосибирска Анна Воскресенская. - Да пока, возможно, не хватает экологической грамотности населения: кто-то может выбросить в контейнер для пластика недопитую бутылку с кефиром, например, хотя это пищевые отходы. Но большинство людей уже сегодня готовы сортировать мусор. Не раз замечала, что многие в магазине проходят мимо продуктов в упаковке, понимая: то же самое можно купить без нее.

По мнению Анны Воскресенской, к раздельному сбору готов и бизнес, сегодня есть предприятия, готовые принимать для переработки и стекло, и пластик, и бумагу, и батарейки. Но более чем в полуторамиллионном Новосибирске установлено всего около двух тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. Кроме того, не выстроена транспортировка, досортировка, накопление, цепочка участвующих переработчиков - то есть нет самой системы.

Главная наша проблема в том, что в стране большое количество природного сырья.

И еще больше пустой земли, куда можно закопать отходы, отмечает зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам новосибирского областного Заксобрания Вадим Агеенко. Обладание такими богатствами не стимулирует цивилизованный подход к переработке.

Для внедрения культуры раздельного сбора отходов, по мнению депутата, не хватает стимулирующих инструментов. Обязать население сортировать мусор по различным пакетам, пригрозив штрафами не получится. А пунктов приема макулатуры или пластика за деньги практически нет. "Зачем домохозяйке заводить на кухне три ведра вместо одного, если для нее это не принесет никакой выгоды?" - отмечает Вадим Агеенко.

И все же некоторые шаги в этом направлении предпринимаются. В этом году в Новосибирске начали работать семь приемных пунктов по приему стеклотары, они расположены в районах с плотной многоэтажной застройкой и высоким пешеходным трафиком.

- Если количество поступившего стеклобоя позволит окупить затраты на организацию и содержание точек, мы увеличим их число, - отметил директор по развитию компании "Сибстекло" Сергей Лукьянцев.

В Екатеринбурге подсчитали: чтобы мусор начал приносить прибыль, нужно за месяц собирать не меньше 80 тонн чистых отсортированных отходов

По словам эксперта, одна тонна стеклобоя заменяет 1,2 тонны природных компонентов. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые десять процентов вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на три процента. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа, а стекловаренные печи выгорают не через семь-десять лет, а через десять-пятнадцать.

Роману пластик отправляют посылками

А вот волгоградский эколог и предприниматель Роман Себекин уже сегодня готов завалить Китай переработанным мусором. Он занимается вторсырьем по собственным технологиям. И даже построил для своей семьи дом из переработанного пластика. Это позволило не только утилизировать отходы, но и почти в два раза снизить цену стройматериалов. При этом они прошли всю необходимую сертификацию. А иначе, как признается Роман, он бы не поселился с семьей в таком жилище.

- Сейчас в Китае введен запрет на ввоз вторсырья. Там повышаются экологические требования и теперь им нельзя импортировать обычный прессованный пластиковый мусор. Но мы можем поставлять первично переработанный пластик, например, в виде гранул. Китайцы даже готовы вложиться в строительство крупного завода по первичной переработке пластика, но для этого нужны огромные объемы, собирать которые можно только всем миром, - объясняет Роман.

По его словам, речь идет о 200-300 тоннах пластиковых отходов в месяц. Только так можно загрузить простаивающие заводские мощности в Поднебесной. Роман увидел в этом возможность заработка не только для себя.

- Мы открываем пункты приема вторсырья, действующих по тому же принципу, по которому когда-то работали пункты приема макулатуры и бутылок. Получается очень эффективная бизнес-модель, позволяющая решить многие социальные проблемы, в том числе и с трудоустройством пожилых людей. Схема действует таким образом: мы помогаем человеку, который хочет попробовать себя в качестве предпринимателя, запустить пункт приема, население сдает ему пластик по 7 рублей за килограмм, а мы уже покупаем у него - по 15-16 рублей.

Желающих участвовать в таком бизнесе оказалось немало. По словам Романа, в менталитете россиян уже произошел перелом. Пластик экологу-предпринимателю на переработку привозят и из других регионов, более того - отправляют даже по почте.

- Да-да, приходят самые обыкновенные почтовые посылки, набитые утрамбованными пластиковыми бутылками, - смеется Роман.

Кстати, разработанной в Волгограде продукцией из переработанного пластика уже интересуются за рубежом. Например, шпалы из вторичного пластика оказались дешевле, долговечнее, крепче и легче деревянных или бетонных аналогов. Турция уже готова купить технологию изготовления таких шпал. Кроме того, из Европы, Африки и Индии поступают заказы на волгоградские технологии производства стройматериалов из вторичного пластика. Недавно две из них были проданы в Пакистан и Гану.

Еще один перспективный проект эколога-предпринимателя - изготовление деревокомпозитных изделий из переработанных упаковок тетрапак.

- Такая упаковка состоит из нескольких слоев пленки, бумаги и алюминия. Стандартными способами их очень сложно отделить друг от друга и пустить в переработку. Поэтому мы сейчас разрабатываем новую технологию, позволяющую использовать это сырье. В результате можно будет, например, производить доски с улучшенными характеристиками, которые не впитывают воду, не трескаются и не требуют дополнительной защиты от грибка, - объясняет Роман.

Полностью перейти на раздельный сбор мусора в Волгоградской области надеются к 2024 году.

#Немузеймусора и элитные кварталы

В Екатеринбурге между тем второй год действует #Немузеймусора, куда со всего города люди везут чистые, тщательно отсортированные отходы. А самые интересные "экспонаты" из мусорного ведра становятся частью увлекательно-познавательной экспозиции. Какак легендарный холодильник "ЗИЛ". Часть самых добротных вещей - одежду, обувь - ребята тут же приводят в порядок и раздают всем нуждающимся.

- Мы подсчитали, чтобы мусор начал приносить прибыль, нужно за месяц собирать не меньше 80 тонн чистых отсортированных отходов, - рассказывает один из организаторов проекта Илья Капустин. - Пока мы не дотягиваем, собираем около 50 тонн. Но самое главное, есть коммерческий спрос на вторсырье. Более того, его не хватает. Украина, например, покупает картон. Многие европейские страны готовы брать различные мусорные фракции. И в России все больше переработчиков отходов. Их число, уверен, будет еще расти, когда появится чистое отсортированное сырье. Пока именно в этом проблема.

Вообще если рассматривать сбор мусора как бизнес, то тут все серьезно. Цена на макулатуру, например, скачет, как доллар на бирже: от двух до шести рублей за килограмм. Нужно внимательно смотреть, кому выгоднее продать. То же самое с металлом, пластиком и т. д.

А еще в Екатеринбурге два месяца назад начался важный эксперимент. Жители 165 домов сейчас делят домашний мусор на два вида: отходы, которые годятся для переработки, и остальные, которым дорога на полигон.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ольга Бухарова/ Елена Мационг

Одна из пилотных площадок - элитный микрорайон "Московский квартал". Четыре высотки объединены закрытым двором, что отвечает условиям эксперимента: к контейнерным площадкам не должно быть доступа посторонних, чтобы не набросали в промаркированные емкости что попало. Идею поддержали больше 80 процентов собственников жилья. Отсортированные отходы забирают разные мусоровозы. И это ответ тем, кто сомневается, не попадет ли разделенный на фракции мусор потом в общую кучу.

Как показывают первые итоги эксперимента, пока соотношение контейнеров с отсортированными отходами и общим "винегретом" - один к трем. Но лиха беда начало. Сегодня главная задача - объяснить людям, как правильно сортировать отходы. Категорически нельзя смешивать сухие отсортированные отходы с мокрыми. Загрязненное остатками пищи вторсырье уже не годится в переработку, тогда сама идея разделения ТКО теряет смысл.

Платить по факту, а не по нормативу

Есть и прямой материальный стимул делить отходы. Если до перехода на раздельный сбор мусора участники пилотного проекта платили за вывоз отходов по нормативам, то теперь могут перейти на расчеты "по факту", то есть по объему и количеству контейнеров.

Подобный эксперимент около года назад начался и в Новокуйбышевске Самарской области. Здесь мусор делят по принципу "сухое-мокрое", то есть то, что годится в переработку и что идет на захоронение.

К раздельному сбору мусора в разных регионах привлекают детей, понимая, что начинать нужно с них,а они уже научат взрослых. В Самаре уже в четвертом по счету парке появился уличный накопитель #добрые_крышечки. В него можно бросать любые, но чистые пластиковые крышечки. Сегодня по всей области 30 таких пунктов приема крышек, в основном в школах и детсадах. А в одной из школ Югры уже второй год стоят контейнеры, куда можно положить исписанные тетради, дневники и т.д. Чтобы заинтересовать, ребятам сказали, что они могут складывать туда "работы с двойками".

В семи городах Ростовской области запущены пилотные проекты по раздельному накоплению мусора. Правда, его переработка пока не ведется. Увы, на Дону нет ни одного межмуниципального комплекса, который бы ее осуществлял.

- Со временем культура бережного экологичного отношения к тому, что нас окружает, в обществе обязательно сформируется, - уверен экоактивист из Екатеринбурга Илья Капустин. - У нас в генах заложено особое отношение ко вторичному сырью. В СССР ведь была самая передовая система обращения с отходами в мире. Никто и помыслить не мог, как можно выбросить бумагу или стекло. Помню, как моя бабушка мыла полиэтиленовые пакеты, развешивала, сушила и использовала, пока совсем не истреплются.

Цена на макулатуру скачет как доллар на бирже: от двух до шести рублей за килограмм. Нужно внимательно смотреть, кому выгоднее продать

Как рассказывают экоактивисты, некоторые привозят на площадку сбора отходов, например, стекло и поначалу даже немного стесняются своих добрых порывов. Мол, не солидно же: бутылки через весь город везу, вдруг засмеют.

- Но это нормально, - говорит Илья Капустин. - Раз привезут, два, а потом начинают вовлекать в дело и других. Думаю, не за горами то время, когда мы не увидим нелегальных свалок. Перестанут люди "стесняться" и начнут убирать за собой и сортировать мусор.

В тему

В пилотный проект Минприроды России по раздельному сбору и переработке отходов вошли Свердловская, Томская, Новосибирская, Белгородская области, Республика Алтай, Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ.