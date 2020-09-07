Дело о шпионаже в отношении Карины Цуркан направлено в суд

В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, она обвиняется в шпионаже. По версии следствия, Цуркан сотрудничала с молдавской спецслужбой, которой передавала конфиденциальную информацию.

Предварительное следствие по уголовному делу проводило Следственное управление ФСБ России. Процессуальным надзором занималось управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры.