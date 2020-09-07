Джейми Фокс с дочерью снимут ситком для Netflix

52-летний американский актер и певец Джейми Фокс (на самом деле - Эрик Марлон Бишоп), начинавший в девяностые как комик, возвращается к корням.

Согласно Vulture, лауреат "Оскара", известный по лентам "Джанго освобожденный", "Новый Человек-паук" и "Просто помиловать", сыграет главную роль в комедии Netflix "Папа, хватит меня позорить". При этом 26-летняя дочь актера Коринн выступит продюсером шоу. В центре которого - нелегкие отношения в их семье.

Шоураннер - Бентли Кайл Эванс (продюсер шоу Мартина Лоуренса "Мартин").

В других ролях: лауреат Венецианского МКФ Дэвид Алан Грир ("Сын Америки"), Кайла-Дрю ("Касл", "Как я встретил вашу маму"), Порша Коулмэн ("Кости", "Силиконовая долина"), Джонатан Кайт ("Две девицы на мели", "Черный Динамит") - команда, за редкими исключениями, почти полностью темнокожая, естественно. В чем, разумеется, никакого расизма, что вы.

Выход в "Папе" станет первой главной ролью актера в сериале с момента закрытия в 2001-м его "Шоу Джейми Фокса".