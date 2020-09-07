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07.09.2020 07:57
Рубрика: В мире

Джонсон не исключил выхода Британии из ЕС без заключения сделки

Текст: Максим Макарычев
Премьер-министр Великобритании усиливает давление на переговорах с Брюсселем. На этой неделе Джонсон поставит участникам переговоров ультиматум, заявив, что Великобритания и Европа должны договориться о торговой сделке после Brexit до середины октября, иначе Британия "окончательно уйдет из ЕС". Представитель Евросоюза на переговорах Мишель Барнье ожидается в Лондоне во вторник.
Фото: Toby Melville/Pool via AP Фото: Toby Melville/Pool via AP
Фото: Toby Melville/Pool via AP

Британское правительство также планирует принять закон, который пересматривает ключевые части соглашения о выходе из Brexit в части Северной Ирландии, что также может привести к срыву торговых переговоров с Брюсселем, сообщила Financial Times. Ключевые фигуры, близкие к переговорам, уже предупредили, что лидеры ЕС и главы государств должны вмешаться в ситуацию до конца месяца, чтобы спасти их от провала.

Фото: REUTERS/Simon Dawson
Лондон выразил сомнение в перспективах торговой сделки с ЕС по Brexit

Накануне открывающегося в Лондоне очередного, уже восьмого по счету, раунда переговоров между Лондоном и Брюсселем по последующему соглашению о Brexit британский премьер-министр призвал ЕС действовать "более оперативно и сговорчиво". Джонсон заявил, что достижение соглашения возможно только в том случае, если европейские переговорщики "пересмотрят свои нынешние позиции". Он назвал срок 15 октября как финальную дату выработки соглашения, с тем чтобы "его еще можно было ратифицировать" до 31 декабря 2020, даты окончания переходного периода. В противном случае соглашения о свободной торговле между Великобританией и Европейским союзом не будет, сказал Джонсон.

Вместо этого Лондон полагается на соглашение с ЕС, основанное на австралийской модели. Пока у ЕС существует одно рамочное соглашение с Австралией, и, как отмечают наблюдатели, по большому счету, торговля между Европой и Зеленым континентом происходит на базе Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению Джонсона, если Лондону и Брюсселю удастся решить проблему рыболовства и вопросов оказания государственной помощи коммерческим предприятиям, у Британии будут торговые отношения с блоком, подобные австралийским, что будет "хорошим результатом". Он дал понять, что Британия готова торговать на условиях ВТО уже, начиная с января.

Напомним, что Британия вышла из ЕС в конце января. В переходной фазе до конца года страна по-прежнему принадлежит к внутреннему рынку ЕС и таможенному союзу. Если же торговое соглашение между двумя сторонами не будет подписано, то в начале 2021 года ЕС и Лондон столкнутся с повышением тарифов и другими торговыми барьерами.

Выход из ЕС без сделки также может подорвать соглашение по Северной Ирландии, которое премьер-министр Борис Джонсон подписал в октябре прошлого года, чтобы избежать возврата к жесткой границе в регионе. Разделы законопроекта о внутреннем рынке, который должен быть опубликован в среду, как ожидается, "устранят юридическую силу частей соглашения о выходе из ЕС в таких областях, как государственная помощь и таможня Северной Ирландии". Источник в британском правительстве сообщил Guardian, что этот план является частью подготовки к выходу без сделки, который создаст ряд новых барьеров для торговли с Европой из Северной Ирландии.

Лейбористская партия заявила, что премьер-министр "угрожает нарушить юридические обязательства Великобритании", и назвала это "недобросовестным актом, который будет рассматриваться будущими британскими торговыми партнерами и союзниками по всему миру". Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, который помогал Дауининг-стрит в первоначальном урегулировании соглашения по Brexit, сказал, что любые изменения на этот счет будут "очень неразумными".

В мире В мире Европа В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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