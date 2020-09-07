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07.09.2020 03:35
Рубрика: Экономика

Эксперты сообщили о замедлении восстановления мировой экономики

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца этого года. Специалисты высказывают опасения, что страны не вовремя откажутся от мер поддержки, введенных в связи с коронавирусом. В этом случае пандемия до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около 35 триллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

Фото: AFP
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Средства, вложенные в меры экономической поддержки разных стран принесли ощутимый результат: в США появились новые рабочие места, в Германии растет производство, меняется к лучшему ситуация в КНР. Однако начавшееся восстановление глобальной экономики не успокаивает специалистов, которые после подъема прогнозируют спад.

"Власти по-прежнему должны активизировать усилия по стимулированию экономики в тот момент, когда многие уже готовы свернуть меры поддержки", - цитирует издание РИА Новости.

Объявленное ранее несколькими крупными брендами сокращение рабочих мест, эксперты тоже назвали тревожным знаком. Еще одна проблема - риск второй волны коронавируса. Уоррик Маккиббин из Института Брукинга предупреждает, что потребуется немало времени для того, чтобы развернуть вакцинацию во всем мире. А потому пандемия, по его оценкам, обернется в ближайшие годы триллионными цифрами ущерба для мировой экономики.

Экономика Пандемия коронавируса COVID-19

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