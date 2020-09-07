Европейские чиновники решают, кого прививать в первую очередь

Так, например, французское предприятие Sanofi, которое разрабатывает вакцину совместно с британской GlaxoSmithKline, зарезервировало за европейцам примерно 300 миллионов доз вакцины по цене не более 10 евро за каждую. Британско-шведская AstraZeneca обязалась поставить Брюсселю столько же доз с возможностью дозакупки еще 100 миллионов инъекций по цене в два с половиной евро за штуку. Но на этом Европа останавливаться не намерена.

Некоторые европейские страны в частном порядке заключают договора с зарубежными фармкомпаниями и предоставляют им для разработки прививки свои ресурсы и волонтеров. К примеру, в Испании три госпиталя и около 190 добровольцев примут участие в тестировании новой вакцины от компании Janssen. В будущем к ним присоединятся еще 550 волонтеров из Бельгии и Германии. Не отстает от соседей по блоку и Швеция - как пишет издание The Local, помимо договора с AstraZeneca Стокгольм заключил соглашения по прививкам еще с шестью разными производителями. "Мы закупили даже больше, чем нужно, но это приятная проблема. Мы сможем продавать (вакцину. - Прим. "РГ") другим странам", - цитирует издание шведского координатора по вакцинам Ричарда Бергстрёма.

Предполагается, что тот объем инъекций, который Брюссель закупит централизованно для всех стран-членов ЕС, будет распределяться между ними пропорционально в зависимости от численности населения. А далее каждое государство само решит, кого прививать в первую очередь. Например, в той же Швеции начать планируют с людей, кому за 70, а также медработников. Такой же позиции придерживаются во Франции. Первыми в Пятой Республике вакцину получат люди, "которые больше всех подвержены пагубному влиянию вируса": например, медработники и продавцы. В первом эшелоне на прививку окажутся также пожилые, граждане, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, или пациенты с патологиями. И только затем Париж планирует прививать жителей заморских департаментов и территорий Франции, а также полицейских, пожарных и работников тюрем.

Закупленные Брюсселем инъекции будут распределять между странами ЕС пропорционально численности населения

Начинать вакцинацию со стариков планируют и в Италии. Как рассказал газете El Pais министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, первыми прививку могут получить пожилые люди, врачи национальной медицинской службы, а также пациенты, входящие в группу риска. По словам министра, вакцина в Италии будет общедоступной и бесплатной для всех.