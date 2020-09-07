Европейские чиновники решают, кого прививать в первую очередь

Новости

В Турции коронавирусом заразились 12 россиян 22:51
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте 21:47
Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек 21:36
Путин пообщается с победителями "Лидеров России" 21:14
В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам 20:22
Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Уэльсе из-за коронавируса 20:18
Месси прибыл на тренировку "Барселоны" 20:17
Россия проведет наблюдательный полет над Чехией 20:10
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством 20:08
Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 19:44
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 19:40
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 19:36
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 19:05
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 18:44
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 18:35
Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве 18:31
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи 18:23
В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 18:09
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 18:09
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 18:06
В Генпрокуратуре рассказали о сроках исполнения запроса по Навальному 17:58
В Москве задержан таксист-отравитель 17:50
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 17:44
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 17:32
Алексей Навальный вышел из комы 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 22:01
Рубрика: В мире

В погоне за дозой

Европейские чиновники решают, кого прививать в первую очередь
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)
Пока ни одна из ведущих зарубежных фармацевтических компаний не представила миру готовую вакцину от коронавируса. Но страны Евросоюза уже заключают контракты на поставку заветных прививок. Cколько будет стоить инъекция, известно лишь в общих чертах.
Ученые в оксфордском госпитале Черчилля (на фото) пока только разрабатывают вакцину от коронавируса. Фото: REUTERS Ученые в оксфордском госпитале Черчилля (на фото) пока только разрабатывают вакцину от коронавируса. Фото: REUTERS
Ученые в оксфордском госпитале Черчилля (на фото) пока только разрабатывают вакцину от коронавируса. Фото: REUTERS

Так, например, французское предприятие Sanofi, которое разрабатывает вакцину совместно с британской GlaxoSmithKline, зарезервировало за европейцам примерно 300 миллионов доз вакцины по цене не более 10 евро за каждую. Британско-шведская AstraZeneca обязалась поставить Брюсселю столько же доз с возможностью дозакупки еще 100 миллионов инъекций по цене в два с половиной евро за штуку. Но на этом Европа останавливаться не намерена.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Престижный журнал The Lancet рассказал подробности создания "Спутника V"

Некоторые европейские страны в частном порядке заключают договора с зарубежными фармкомпаниями и предоставляют им для разработки прививки свои ресурсы и волонтеров. К примеру, в Испании три госпиталя и около 190 добровольцев примут участие в тестировании новой вакцины от компании Janssen. В будущем к ним присоединятся еще 550 волонтеров из Бельгии и Германии. Не отстает от соседей по блоку и Швеция - как пишет издание The Local, помимо договора с AstraZeneca Стокгольм заключил соглашения по прививкам еще с шестью разными производителями. "Мы закупили даже больше, чем нужно, но это приятная проблема. Мы сможем продавать (вакцину. - Прим. "РГ") другим странам", - цитирует издание шведского координатора по вакцинам Ричарда Бергстрёма.

Предполагается, что тот объем инъекций, который Брюссель закупит централизованно для всех стран-членов ЕС, будет распределяться между ними пропорционально в зависимости от численности населения. А далее каждое государство само решит, кого прививать в первую очередь. Например, в той же Швеции начать планируют с людей, кому за 70, а также медработников. Такой же позиции придерживаются во Франции. Первыми в Пятой Республике вакцину получат люди, "которые больше всех подвержены пагубному влиянию вируса": например, медработники и продавцы. В первом эшелоне на прививку окажутся также пожилые, граждане, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, или пациенты с патологиями. И только затем Париж планирует прививать жителей заморских департаментов и территорий Франции, а также полицейских, пожарных и работников тюрем.

Закупленные Брюсселем инъекции будут распределять между странами ЕС пропорционально численности населения

Начинать вакцинацию со стариков планируют и в Италии. Как рассказал газете El Pais министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, первыми прививку могут получить пожилые люди, врачи национальной медицинской службы, а также пациенты, входящие в группу риска. По словам министра, вакцина в Италии будет общедоступной и бесплатной для всех.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
МиГ-29 перехватил британский самолет-разведчик у северных границ РФ
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом